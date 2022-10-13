NASA duyurdu: Mars’tan kötü haber!

NASA'nın Mars’ta kaya örnekleri toplayan aracı Perseverance'den kötü haber geldi.

Chip'te yer alan habere göre; Mars'tan bir iyi, bir de kötü haber var. Öncelikle iyi haberi verelim. NASA'nın Perseverance yüzey araştırma aracı matkabını kullanarak Mars yüzeyinden 14. örneği topladı. Şimdi kötü haber: Perseverance'ın örnek toplama sisteminde bir sorun var. Örneklerin toplandığı kaplar tam olarak kapatılamıyor.

NASA, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Hafta sonu 14. kaya örneği toplandı, ancak numune tüpü mühürlenemedi. Numune depo içerisinde güvenli bir şekilde saklanıyor, ancak bu tüplerin neden kapanmadığını öğrenmek ve kapanması için ne yapılacağını bulmak gerekli” dedi.

Perseverance tarafından toplanan örnekler, daha sonra başka bir görevle Mars'tan alınıp Dünya'ya getirilecek ve detaylı olarak analiz edilecek. Yüzey araştırma aracı şu anda eski bir nehir deltası olduğuna inanılan Jezero kraterinden örnek topluyor. Bilim insanları kaya örneklerinde bazı organik madde izleri gördüler ancak bunların Mars'ta bir zamanlar var olduğu düşünülen mikrobiyal hayattan kalma kalıntılar olup olmadığı ancak yakından inceleme yapıldığında öğrenilecek. .