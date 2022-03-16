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NASA duyurdu: Mars'tan 8'inci kaya örneği toplandı

Eylül 2021'den beri Mars'ta örnek toplayan NASA'nın keşif aracı Perseverance, sekizinci kaya örneğini dün topladı.

1 Saat Önce
2022-03-16 14:19:19
NASA duyurdu: Mars'tan 8'inci kaya örneği toplandı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars gezegeni görevine devam eden uzay aracı Perseverance, gezegenden 8'inci kaya çekirdeği örneğini dün topladı.

Mars Keşif Programı kapsamında Mars gezegeninde bulunan Perseverance uzay aracı, Eylül 2021'den beri gezegenden örnekler topluyor.

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Uzay aracının Mars'taki antik kuru nehir deltasına ilerleyeceği ve antik nehir deltasından başka örnekler alacağı belirtildi.

Perseverance gezginci keşif aracı, Şubat ayında Mars'ta 245,76 m ile en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirmişti.

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