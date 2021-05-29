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NASA’dan tehlikeli uyarı: Dünya'ya Eyfel Kulesi büyüklüğünde asteroid yaklaşıyor
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NASA’dan tehlikeli uyarı: Dünya'ya Eyfel Kulesi büyüklüğünde asteroid yaklaşıyor

NASA ıbir asteroidin Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı.

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29.05.2021 18:44:16
NASA’dan tehlikeli uyarı: Dünya'ya Eyfel Kulesi büyüklüğünde asteroid yaklaşıyor

NASA gelecek hafta ‘potansiyel tehlikeli' olarak sınıflandırdığı asteroidin Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.

Diken'in haberine göre mermiden 20 kat daha hızlı hareket eden asteroidin Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nden büyük olabileceği tahmin ediliyor.

NASA asteroidlerin sınıflandırmasını büyüklüğüne ve dünyaya olan uzaklığına göre yapıyor.

2021 KT1 adı verilen asteroid 1 Haziran'da gezegenimizin yakınından geçecek. ‘Yakın‘ göreceli bir kavram. Söz konusu uzay olunca ‘yakın‘ olarak bahsedilen mesafe 7 milyon 240 kilometre oluyor.

Bu kabaca dünya ve ay arasındaki uzaklığın 19 katı olsa da NASA ‘yakın geçişler‘ verilerinde söz konusu asteroide yer verdi.

149-205 metre arasında çapı olduğu tahmin edilen 2021 KT1, dünyanın yanından saatte 64 bin kilometre hızla geçecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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