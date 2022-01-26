NASA'dan ödüllü yarışma: Kazanana 1 milyon dolar verilecek

NASA, sstronotların uzay görevleri sırasında beslenmelerini daha nitelikli hala getirebilecek uygun teknolojiyi geliştirene 1 milyon dolar ödül verecek.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile işbirliği içinde açıkladığı yarışmada, astronotların uzaydaki uzun süreli görevleri sırasında düzgün beslenebilmeleri için uygun çözümü bulana 1 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

'Mars görevi' gibi uzun yıllar sürecek iddialı görevler gündeme geldikçe, astronotların nasıl beslenecekleri de tartışma konusu oldu.

'Deep Space Food Challenge' adı verilen yarışmada, katılımcılardan 'lezzetli, sürdürülebilir, minimum kaynak gerektiren ve mümkün olduğunca az atık üretecek' üretim teknolojilerine ilişkin yenilikçi fikirlerini sunmaları bekleniyor.

NASA'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, yarışmayla ilgili olarak "Erken Ay görevleri, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kullanılanlara benzer önceden paketlenmiş gıda sistemleri kullanılarak başlayacak, ancak Ay görevlerinin süresini uzatmak, gıda sistemi Mars'a yapılacak bir görevi desteklemeye hazır olana kadar Dünya'ya ikmal bağımlılığını azaltmayı gerektiriyor" ifadelerine yer verilmişti.

Hem Ay'ın sürdürülebilirliği hem de Mars'ın keşfine yönelik çözümlerin bir araya getirilmesinin önemini vurgulayan NASA, "Bunun bir parçası olarak, NASA ve Kanada Uzay Ajansı (CSA), mürettebat üyelerine uzun süreli gezegen görevleri için uygun bir gıda sisteminin nasıl sağlanacağına odaklandı" dedi.

Ekim 2021'de yarışmanın birinci aşamasına katılan 18 takım, üretmeyi düşündükleri konseptler için toplam 450 bin dolar ödül aldı. Önerilen tasarımlar, ekmek gibi yemeye hazır gıdalar ve gıda ürünlerine potansiyel olarak işlenecek kurutulmuş tozlar gibi teknolojilerle yetiştirilen bitkiler ve mantarlara kadar uzanıyordu.

Daha da iddialı bir düzeyde, kültürlü et hücreleri gibi mühendislik ürünü gıdaların mürettebat tarafından yetiştirilmesi veya üretilmesi için çeşitli önerilerde de bulunuldu.

Yarışmanın duyurulan 2. aşamasında ise NASA, yarışmaya hem yeni hem de mevcut ekipleri çağırdı.

Bu aşamada, yarışmaya katılan ekiplerden, üç yıllık bir görev için eksiksiz bir gıda üretim teknolojisi prototipi tasarlamaları, inşa etmeleri ve sergilemeleri isteniyor.

Ajansın Washington'daki merkezinde bulunan, NASA'nın Uzay Teknolojisi Misyon Müdürlüğü Yardımcı Yöneticisi Jim Reuter, uzay yolculuğunda yaşanacak zorluklar kapsamında, uzun süreler boyunca astronotları beslemenin zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Gıda teknolojisinin sınırlarını zorlamak, geleceğin kaşiflerini sağlıklı tutacak ve hatta dünyadaki insanları da beslemeye yardımcı olabilir."

NASA ayrıca, yarışmada sunulacak çözümlerin, kutup bölgesindeki zorlu ortamlarda gıda sistemlerini desteklemek için kullanılabileceğini ekledi. .