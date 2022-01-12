DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Leman Sam'ın ''Soysuz Araplar'' polemiğine Demirtaş da katıldı
2021 Ulusal Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri belli oldu
DATALAND nedir? Dataland'e nasıl giriş yapılır? Dataland üyesi nasıl olunur?
Rus kadınların tatil tercihi Türkiye, erkeklerin ise BAE ve Çin
Eyüpsultan su kesintisi | Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek?
Yeni Zigana Tüneli'nde ışık yarın görünecek
Tokayev: KGAÖ güçleri yarın geri çekilmeye başlıyor
Resk Lakaplı Graffitici Erkut Can Dede Kimdir?
Adnan Menderes'in kendisini yargılayanlara yazdığı mektup gün yüzüne çıktı
TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları için başvurular başladı
Bakan Özer'den 15 bin öğretmen atamasıyla ilgili 'İstanbul' vurgusu
Çorum FK'nın yeni teknik direktörü Ergün Penbe oldu!
Resmen açıklandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Bill Gates'ten ''aşı yoluyla çip takıyor'' iddialarına yanıt: Bunu neden yapmak isteyeyim?
Çiftçilere elektrik ücretsiz mi olacak? CHP'li belediyelerde çiftçilere elektrik bedava mi?

TIMETURK / DÜNYA / NASA'dan Dünya'ya doğru yaklaşa asteroid uyarısı

NASA'dan Dünya'ya doğru yaklaşa asteroid uyarısı

NASA, bir kilometre genişliğindeki bir asteroidin 18 Ocak’ta Dünya'ya çok yakın bir noktadan geçeceği uyarısında bulundu.

2 Saat Önce
2022-01-12 12:47:00
NASA'dan Dünya'ya doğru yaklaşa asteroid uyarısı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tarafından yapılan açıklamaya göre, 1994 PC1 adı verilen asteroidin 18 Ocak'ta Dünya'nın yakın çevresinden geçeceği konusunda uyardı.

Bir kilometre genişliğinde olan ve 47.344 mil hızla hareket eden asteroid, NASA tarafından 1994'te keşfedildi.

Dünya'ya çarpma ihtimali olmayan asteroidin çıplak gözle görülmesi mümkün değil.

Ancak küçük bir teleskopla amatör gökbilimciler onu görebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş