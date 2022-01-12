NASA'dan Dünya'ya doğru yaklaşa asteroid uyarısı

NASA, bir kilometre genişliğindeki bir asteroidin 18 Ocak’ta Dünya'ya çok yakın bir noktadan geçeceği uyarısında bulundu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tarafından yapılan açıklamaya göre, 1994 PC1 adı verilen asteroidin 18 Ocak'ta Dünya'nın yakın çevresinden geçeceği konusunda uyardı.

Bir kilometre genişliğinde olan ve 47.344 mil hızla hareket eden asteroid, NASA tarafından 1994'te keşfedildi.

Dünya'ya çarpma ihtimali olmayan asteroidin çıplak gözle görülmesi mümkün değil.

Ancak küçük bir teleskopla amatör gökbilimciler onu görebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.