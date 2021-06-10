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NASA'dan Dünya'ya benzeyen ''garip bir gezegen'' keşfi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 'Dünya benzeri garip ve bilinmeyen bir gezegen' keşfettiğini duyurdu.

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10.06.2021 17:31:04
NASA'dan Dünya'ya benzeyen ''garip bir gezegen'' keşfi

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) ile New Mexico Üniversitesi işbirliğiyle yapılan çalışmalar sırasında yeni bir gezegen keşfedildi.

Bir yılın sadece 24 gün sürdüğü TOI-1231b ismi verilen gezegen, kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor ve boyutları Neptün'e benziyor.

Gezegen, yıldızına Dünya'nın güneşe olan mesafesinden sekiz kat daha yakın. Ancak Kırmızı Cüce'nin enerjisi Güneş'e kıyasla çok daha düşük olduğundan TOI-1231b'nin sıcaklığı Dünya'ya çok benziyor.

Atmosferinin yaklaşık 57 derece olması TOI-1231b'yi şimdiye kadar keşfedilen en soğuk ve en küçük ötegezegenlerden biri yapıyor.

Araştırmayı yürüten bilim insanları 'garip' olarak tanımladıkları gezegenin atmosferinde su ve bulutlar olabileceğini söyledi.

Gezegen üzerinde yapılacak yeni araştırmalarla atmosferinin hangi gazdan oluştuğu belirlenmeye çalışacaklarını belirten JPL'de çalışan Profesör Jennifer Burt, "Yeni gezegenle ilgili araştırmalar, bu ılıman dünyaların çevresinde su bulutlarının ne kadar sıklıkla oluştuğunu gözlemlememize izin verecek. TOI1231b, büyük bir hidrojen veya hidrojen-helyum atmosferine ya da daha yoğun bir su buharı atmosferine sahip olabilir. Bunların her biri farklı bir anlama işaret edecek ve gökbilimcilerin kırmızı cücelerinin etrafındaki gezegenlerin nasıl oluştuğunu anlamasını sağlayacak" dedi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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