NASA’dan çocuklara ilham olacak yenilik: İlk çizgi roman yayınlandı

NASA, 25 Eylül Cumartesi günü Çizgi Roman Günü'nde çocukların ve gençlerin ilgisini çekecek ilk çizgi romanını yayınladı.

NASA'nın yayınladığı çizgi roman 40 sayfaya yayılan bir hikâyeden oluşuyor ve Ay'ı keşfeden ilk (kurgusal) kadın olan Callie Rodriguez'e odaklanıyor.

NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy çizgi romanı şu sözlerle özetliyor:

“Callie'nin hikayesi tutku, özveri ve azmin hayallerimizi gerçeğe dönüştürmemize nasıl izin verdiğini gösteriyor. Callie, benim gibi, becerilerini geliştirdi, öğrenme fırsatlarını ele geçirdi ve NASA astronotu olmak için zorlukların üstesinden geldi.”

NASA, yayınladığı çizgi roman ile geleceğin astronotlarına ilham olmaya çalışırken, Ay'a seyahat etmek, iniş yapmak ve Ay'ı keşfetmek için NASA teknolojilerini de ön plana çıkarıyor.

NASA, uzay meraklılarına NASA görevlerine sanal olarak katılma, mini oyunlar oynama ve eğitim videolarına erişme şansı verirken web sitesinden hikayeyi pdf olarak indirmeye ve Soundcloud'dan sesli olarak dinlemeye de olanak veriyor.

NASA, ilk çizgi romanıyla bir seriye de başlamış oldu. NASA'dan Derek Wan, “Her yaştan uzay hayranının keyif alacağı bir şey olduğunu umuyoruz” dedi.

Kaynak:T24

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.