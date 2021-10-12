DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 KYK burs başvuruları başladı mı? Burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Taliban heyeti ilk kez Türkiye’de: Bakan Çavuşoğlu ile kritik görüşme
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gram altın zirveye yaklaşıyor
Hande Fırat kaza geçirdi!
Yan etkisi olmayan ağrı kesme yöntemi
Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu'nun ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu öldürüldü mü?
İngiliz bilim insanları açıkladı: Hastalık vahşi hayvanlara sıçradı!
İstanbullular müjde! Artık kesintisiz kullanabilecekler
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler | AÖF (Açıköğretim) atanması kolay 4 yıllık bölümler
ABD'de gıda enflasyonu son 10 yılın zirvesinde
HSK’da üst düzey istifa!
Hamit Kocabey kimdir? HSK üyesi Hamit Kocabey istifa mı etti?
Bitcoin'de yükseliş sürüyor, tüm zamanların rekorunu kırabilecek mi?
Çiftçiye saldıran kurt kuduz çıktı, ilçe 6 aylık karantinaya alındı

TIMETURK / DÜNYA / NASA’dan çocuklara ilham olacak yenilik: İlk çizgi roman yayınlandı

NASA’dan çocuklara ilham olacak yenilik: İlk çizgi roman yayınlandı

NASA, 25 Eylül Cumartesi günü Çizgi Roman Günü'nde çocukların ve gençlerin ilgisini çekecek ilk çizgi romanını yayınladı.

2 Gün Önce
2021-10-12 11:18:50
NASA’dan çocuklara ilham olacak yenilik: İlk çizgi roman yayınlandı

NASA'nın yayınladığı çizgi roman 40 sayfaya yayılan bir hikâyeden oluşuyor ve Ay'ı keşfeden ilk (kurgusal) kadın olan Callie Rodriguez'e odaklanıyor.

NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy çizgi romanı şu sözlerle özetliyor:

Callie'nin hikayesi tutku, özveri ve azmin hayallerimizi gerçeğe dönüştürmemize nasıl izin verdiğini gösteriyor. Callie, benim gibi, becerilerini geliştirdi, öğrenme fırsatlarını ele geçirdi ve NASA astronotu olmak için zorlukların üstesinden geldi.”

NASA, yayınladığı çizgi roman ile geleceğin astronotlarına ilham olmaya çalışırken, Ay'a seyahat etmek, iniş yapmak ve Ay'ı keşfetmek için NASA teknolojilerini de ön plana çıkarıyor.

NASA, uzay meraklılarına NASA görevlerine sanal olarak katılma, mini oyunlar oynama ve eğitim videolarına erişme şansı verirken web sitesinden hikayeyi pdf olarak indirmeye ve Soundcloud'dan sesli olarak dinlemeye de olanak veriyor.

NASA, ilk çizgi romanıyla bir seriye de başlamış oldu. NASA'dan Derek Wan, “Her yaştan uzay hayranının keyif alacağı bir şey olduğunu umuyoruz” dedi.

Kaynak:T24

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş