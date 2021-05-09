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NASA'dan Çin'e ''roket'' suçlaması

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Çin'i uzaya fırlatılan ve kontrolden çıkarak Hint Okyanusu'na düşen roketle ilgili 'standart sorumluluğunu yerine getirememekle' suçladı.

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09.05.2021 19:43:20
NASA'dan Çin'e ''roket'' suçlaması

NASA Yöneticisi Bill Nelson, Twitter üzerinden "Uzay yolculuğu yapan ülkelerin, dünyaya geri dönen araç kalıntıların insanlara ve mülklere yönelik riskini en aza indirmesi gerek. Çin uzay enkazı konusundaki standart sorumluluğunu yerine getiremiyor." açıklamasında bulundu.

Çin Uzay İstasyonunun çekirdek modülünü yörüngeye taşımak üzere 29 Nisan'da uzaya fırlatılan ve kontrolden çıkan Long March 5B roketi, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir yere düşmüştü.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, enkazının büyük bir kısmı atmosferde yanan roketin Çin saatiyle 10.24'te (TSİ 05.24) Maldivler yakınlarına iniş yaptığını açıklamıştı.

LONG MARCH 5B MALDİVLER YAKININA DÜŞTÜ

Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi, 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı. Roket ana gövdesinin Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu ancak kontrolden çıkan roket başka bir yere düştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan