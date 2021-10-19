DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sanal asistanlara en çok kredi faizleri soruluyor
İhracatçıya 'İGE' ile direkt kredi fırsatı
Ambalaj sektörü İstanbul’da buluşuyor
Oto kredisinde şimdi al seneye öde kampanyası
İTO'dan konut harcı ve KDV oranı düşürülmeli talebi
Hizmet sektöründen ihracat atağı
NEF’ten Galatasaray’a 725 milyon TL’LİK nefes
5 kovanla başladı, yılda 7 ton bal satıyor
NASA'dan açıklama geldi... Dünyayı etkilemeyecek
iPhone üreticisi Foxconn, yeni elektrikli araçlarını tanıttı
Türkiye et tüketiminin neresinde?
Safra Kesesi Taşı Nedir? Tedaviler Nelerdir?
Dışişleri: Doğu Akdeniz'de dosta da düşmana da gösterdik
AB: Tunus'ta meclis süresiz olarak kapalı kalamaz
En büyük Bitcoin fonundan dönüşüm başvurusu

TIMETURK / DÜNYA / NASA'dan açıklama geldi... Dünyayı etkilemeyecek

NASA'dan açıklama geldi... Dünyayı etkilemeyecek

NASA'dan yapılan açıklamada grlecek haftalarda 7 gök taşının dünyayı etkilemeden teğet geçeceği bildirildi.

54 Dakika Önce
2021-10-19 22:47:09
NASA'dan açıklama geldi... Dünyayı etkilemeyecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gezegenimize yaklaşan 7 asteroit ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'in NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Merkezi'nden aktardığına göre, bu asteroitlerden bir tanesi neredeyse New York'un ikonik yapılarından Empire State ile aynı büyüklükte.

2004 UE' isimli asteroit 13 Kasım'da Dünya'ya en yakın konumuna gelecek. Dünya için tehlike potansiyeli taşıdığı düşünülen en az 26 bin asteroit bulunuyor.

Bunlardan birinin bile yolunun Dünya'yla kesişmesi bir felaketi doğurabilir. Uzmanlar, bu dev uzay kayalarının teorik olarak Dünya'ya çarpmaları halinde feci hasara neden olabileceğini belirtiyor.

Ancak NASA'dan yapılan açıklamada söz konusu asteroitler böyle bir risk taşımıyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş