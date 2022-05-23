DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

15,7947 ₺

EURO

16,8783 ₺

ALTIN

938,76 ₺

BİST

2.380,90 ₺

TIMETURK / DÜNYA / NASA'da alarm! Astronotun kaskına su doldu

NASA'da alarm! Astronotun kaskına su doldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzay yürüyüşündeki bir astronotun kaskına su dolması üzerine aciliyeti olmayan tüm uzay yürüyüşlerini askıya aldı.

36 Dakika Önce
2022-05-23 19:28:08
NASA'da alarm! Astronotun kaskına su doldu

Uzay görevinde kaskına su doldu, boğulmaktan ucuz kurtuldu. Alman asıllı NASA astronotu Matthias Maurer 23 Mart'ta son uzay yürüyüşüne çıktı.

Ekip arkadaşı Kayla Barron, Maurer'in uzay giysisini çıkarmasına yardım ederken, kaskın içindeki suyu fark etti. Güneş'in zararlı ışınlarını filitreleyen siperliğin yarısının suyla kaplandığı anlaşıldı. Kaskın arkasındaki emici ped de nemlenmişti.

Uzay giysisinde çıkan sorun, NASA'yı alarma geçirdi. Aciliyeti olmayan tüm uzay yürüyüşleri askıya alındı.

Sorunlu giysi Temmuz'da Dragon kargo aracıyla getirilecek

astronot-uzay-iss-1568168_2

Marurer'în sorunlu giysisinin de Dragon kargo aracıyla Temmuzda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya geri getirilmesi kararlaştırıldı.

Emme pedleri astronot kıyafetlerinde 2013'te kullanılmaya başlandı. Başka bir astronotun kaskına da o dönemde su dolmuş, boğulma tehlikesi geçiren astronot uzay görevini erken bitirmek zorunda kalmıştı.

TRTHaber .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş