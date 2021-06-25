NASA Başkanı’ndan Musk ve Bezos’a uyarı: Uzay Vahşi Batı olmayacak

Elon Musk ve Jeff Bezos gibi teknoloji milyarderleri arasında uzay yarışı kızışırken NASA Başkanı Bill Nelson, milyarderlere mesaj verdi. Nelson, uzayın Vahşi Batı olmayacağını söyledi.

Elon Musk ve Jeff Bezos gibi teknoloji milyarderleri arasında uzay yarışı kızışırken NASA Başkanı Bill Nelson, milyarderlere mesaj verdi. Nelson, uzayın Vahşi Batı olmayacağını söyledi.

Fox News'e konuşan NASA başkanı, "Gözümü üzerlerinde tutuyorum. Bu kişilerin de profesyonel astronotlara uygulanan titiz fiziksel ve psikolojik muayeneden geçmeleri gerekecek" ifadelerini kullandı.

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) bulunan mürettebatın, ziyaretçileri karşılarken de güvende olmasını istiyoruz. Bundan daha azını beklemesinler.

Nelson'ın kendisi de aslında politikacı olmasına rağmen daha önce uzaya çıkmış ve bu alanfa görev almıştı. 1986'da Temsilciler Meclisi'nin uzaya seyahat eden ilk üyesi olan Nelson, Columbia Uzay Mekiği'nde kargo uzmanı olarak görev yapmıştı.

NASA'nın uzay yolculuğunu denetlemek için bir atılım yapıp yapmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak ABD yönetiminin uzay turizmine yönelik düzenlemeleri değerlendirdiği biliniyor.

Örneğin Kongre üyeleri, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) gelecekte bu uzay uçuşlarındaki rolünün ne olacağını tartışıyor.

Ancak bürokratlar bu tartışmaları sonlandırmadan milyarderler uzayda söz sahibi olmaya başlamış gibi görünüyor. Zira ultra zengin girişimciler arasında uzay rekabet çok yaygın hale geldi.

Örneğin, Amazon CEO'su Jeff Bezos, uzay firması Blue Origin'in New Shepherd uzay aracında seyahat etmek için 28 milyon dolar ödeyen kimliği belirsiz bir yolcuyla uzaya gitmesine hazırlanıyor.

İlk uzay turistleri hangi risklerle karşılaşacak?

Bezos'un kardeşi Mark Bezos'un da yer alacağı uçuş 20 Temmuz'da gerçekleşecek. Toplam 10 dakika sürecek yolculukta, yolcular deniz seviyesinden 100 km. yükseklikte bulunan ve Dünya atmosferiyle uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen Karman Hattı'nın üzerinden geçecek.

Her şey planlandığı gibi giderse Bezos, roket teknolojisinde bir yolculuk deneyimi yaşayan ilk milyarder olacak.

Bezos'un rakibi ve uzay firması Virgin Galactic'in kurucusu Richard Branson'ın da 4 Temmuz'da bir test uçuşunda yer alacağı iddia ediliyor.

Elon Musk'ın SpaceX'i ise sivilleri ve astronotları uzaya götürmek için yarışan firmalar arasında. Firma geçen yıl NASA astronotlarını uzaya taşıyan ilk özel şirket unvanını almıştı. NASA astronotları, iki kez, SpaceX'in uzay araçlarını kullanarak UUİ'ye gitmişti.

Bu arada Discovery Channel'ın "Kim Astronot Olmak İster" yarışmasının galibinin 2022'de UUİ'ye götürülmesi bekleniyor.

Kaynak: Independent Türkçe, Fox News, Business Insider, Sputnik Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.