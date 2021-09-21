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TIMETURK / DÜNYA / NASA, Ay'da iniş yapacağı alanı seçti

NASA, Ay'da iniş yapacağı alanı seçti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'ın Güney Kutbu'ndaki bir kraterin yakınında buz arama faaliyetleri için robotik bir gezici gönderiyor. Bunun için bölge tespiti yapan NASA, iniş alanını seçtiğini duyurdu.

25 Dakika Önce
2021-09-21 18:02:09
NASA, Ay'da iniş yapacağı alanı seçti

NASA'nın Ay misyonu Viper'a (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) göre, 2023 yılında, golf arabası büyüklüğündeki araç, 73 km genişliğindeki bir çöküntü olan ve kalıcı olarak gölgede bulunan Nobile Krateri'nin batı kenarına yakın bir yere inecek.

Viper misyonu ayrıca Ay'a yönelik keşif planlarını uzun bir süre destekleyecek. Çünkü keşfi planlanan buz kütlelerinin, içme suyu ve roket yakıtı olarak kullanılmak üzere çıkarılabileceği düşünülüyor. Aracın maliyetinin 433 milyon doları bulduğu ve keşif alanının New York kentinden büyük bir bölge olacağı belirtiliyor.

NASA, bu 10 yılda astronotları Ay yüzeyine geri göndermek istiyor. Uzay ajansının Artemis programı, ilk kadın astronotun Ay'a inişini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu proje, Dünya'nın tek doğal uydusunda uzun vadeli insan varlığının yolunu açabilir.

NASA'nın Kaliforniya'daki Ames Araştırma Merkezi'nden Viper'ın proje yöneticisi Daniel Andrews, 2023 gezici misyonunun bilim insanlarının buzları çıkarmanın zorluk derecesini göstereceğini dile getirdi.

Andrews, "Kaynaklar bol ve erişilebilirse, bu, insanların varlığını Ay'da sürdürmesi fikrinin doğasını gerçekten değiştirecek ve aynı zamanda bu kaynakları nasıl elde ettiğimizi anlamamıza yardımcı olacaktır" dedi.

Çeşitli kanıtlar, asla güneş ışığı görmeyen ve sıcaklıkların -223 dereceye kadar düştüğü kutup kraterlerinde kilitli milyarlarca ton ay buzunun olduğunu gösteriyor. Kalıcı olarak gölgede olmak, büyük donmuş tortuları korumak için Ay'da gerekli olan istikrarlı ve çok soğuk ortamı yaratıyor.

Daniel Andrews, Viper'ın, 'buzun nerede, hangi konsantrasyon ve derinliklerde olduğu' gibi buz birikintileri hakkında önemli soruların yanıtlanmasına yardımcı olabileceğini aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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