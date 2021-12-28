NASA 24 ilahiyatçıyı işe alacak

NASA, diğer gezegenlerde uzaylı yaşamı bulunduğunda, keşfin yaratılış hakkındaki fikirleri nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek için din insanlarını işe alacak.

NASA, 2014 yılında 1,1 milyon dolar hibe verdiği New Jersey'deki Princeton Üniversitesi İlahiyat Araştırma Merkezi'ndeki (CTI) programında yer almak üzere 24 ilahiyatçıyı işe alacağını duyurdu.

Din insanları, bu kapsamda kutsal kitaplardaki dünya dışı yaşama ilişkin anlatıları analiz edecek.

CTI kuruluş amacını 'teologları, bilim insanlarını, akademisyenleri ve politika yapıcıları küresel kaygılar hakkında birlikte düşünmek ve kamuoyunu bilgilendirmek için bir araya getirmek olarak açıklıyor.

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"İNSAN VE UZAYLI ARASINDAKİ ÇİZGİ NEREDE ÇEKİLMELİ?"

Bununla birlikte NASA program kapsamında, zamanın başlangıcından beri insanlığın aklını kurcalayan soruların cevabını arayacağını açıkladı. Bu sorular arasında, “Hayatta olmak ne anlama geliyor?”, “İnsan ve uzaylı arasındaki çizgi nerede çekilmeli?” ve “Dinler açısından uzayda yaşamın olması ne anlama geliyor?” gibi sorular yer alıyor.

Cambridge Üniversitesi'nde biyokimya alanında doktora derecesine sahip olan rahip ve teolog olan Dr. Andrew Davison, NASA'nın işe alacağı 24 ilahiyatçı arasında yer alıyor.

"DİNİ GELENEKLER İNSANLARIN BU KONUDAKİ TUTUMUNU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEBİLİR"

Davidson, Cambridge Üniversitesi sitesindeki bir blog yazısında, "Dini gelenekler, insanlığın başka bir yerde bu tür bir yaşam doğrulamasında nasıl davranacağı hakkında önemli bir faktör olacaktır. Bu nedenle, NASA'nın Princeton'daki İlahiyat Araştırma Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli ortak kuruluşlarla birlikte çalışarak astrobiyolojinin toplumsal etkileri üzerinde çalışmak önemlidir” diye konuştu.

"DİN ÖĞRETİLERİ UZAYDAKİ YAŞAM İHTİMALİNİ DESTEKLİYOR"

Davison, ayrıca insanlığın diğer gezegenlerde yaşam bulmaya yaklaştığına inandığını belirten Astrobiyoloji ve Hıristiyan Doktrini adlı bir kitabı gelecek yıl yayınlamaya hazırlanıyor.

Davison, “Farklı dinlerdeki birçok öğreti uzayda yaşam olabileceğine işaret ediyor” dedi.

Diğer taraftan, dünya dışı varlıklar fikrinin imkansız olduğunu düşünmeyen tek ilahiyatçı Davison değil.

Kaynak: Haber Global

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.