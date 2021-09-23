Nahda: Said, Tunus'u eşi görülmemiş tehlikeye itti

Tunus'taki Nahda Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Muhammed el-Kumani, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yasama ve yürütmede yetkilerini genişleten kararının 2014 Anayasasının feshi anlamına geldiğini söyledi.

Kumani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nahda, Said'in kararını, Tunus'un 2014 Anayasasını iptal etmek ve onun yerine gayrimeşru geçici bir düzenleme olarak değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.

"Bu kararlarda mutlak bireysel otoriter yönetime açık bir eğilim var." diyen Kumani, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı, bu adımla anayasaya ve demokratik sürece darbe pozisyonuna düşmüş olur. Anayasanın kendisine verdiği yetkiden sapmış olur ve ülkeyi önceki krizlerden daha derin olan yönetimin meşruiyeti krizine sokar. "

Kumani, "Said 2014 Anayasasına göre aday oldu ve anayasaya saygı göstereceğine yemin etti. Yetkisini bu anayasadan alıyor. Ancak bugün kasten kaçmaya devam ediyor ve keyfi şekilde yorumlanan 80. madde üzerinden anayasa çerçevesi içinde kaldığını iddia ediyor." diye konuştu.

"Son cumhurbaşkanlığı emriyle, onun (Said) halk iradesini gasp ettiğini anlıyoruz ve Tunus devletinin temellerini baltalamak için halk tarafından yetkilendirildiğini iddia ediyor." diyen Kumani, Kays Said'in "ülkeyi eşi görülmemiş bir tehlikeye ittiğini" belirterek bunu durdurmak için tüm parti ve örgütlere iş birliği yapma çağrısında bulundu.

Bu tehlikelerin "ayrıştırıcı söylemler ve nefret ifadeleri" olduğunu aktaran Kumani, "Said'in tüm muhaliflerine ihanet ederek onlara kötü sıfatlar takıyor. Destekçileri de aynısını yapıyor." dedi.

Kumani, "Burada devletin birliğini tehdit eden bir risk var. Çünkü Said tüm yetkileri alıyor. Anayasadaki tüm mevcut kurumları ortadan kaldırarak iktidarı tekelleştiriyor." şeklinde konuştu.

Kumani, Nahda'nın demokrasiyi, ulusal birliği savunmak ve süreci katılımcı bir şekilde değiştirmek için her türlü ulusal çabada yer alacağını ifade etti.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra dün yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.