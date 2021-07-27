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Nahda Hareketi'nden yalanlama: Gannuşi ev hapsinde değil

Nahda Hareketi, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin yolculuktan men edildiği ya da zorunlu ev hapsinde tutulduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

1 Saat Önce
2021-07-27 09:32:18
Nahda Hareketi'nden yalanlama: Gannuşi ev hapsinde değil

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Nahda Hareketi, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin yolculuktan men edildiği ya da zorunlu ev hapsinde tutulduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, hareketin lideri ve Meclis Başkanı Gannnuşi hakkında seyahat kısıtlaması ve ev hapsi kararı alındığı yönündeki haberler yalanlandı.

Açıklamada, Gannuşi'nin bir dizi toplantıya katıldığı kaydedildi.

Tunus Parlamento Başkanı Raşid el-Gannuşi, daha önce yaptığı açıklamada, "Tunus Parlamentosu, oturum halindedir. Milletvekilleri ofisi toplantısını gerçekleştirdik. Oturum yasal ve tam katılımla gerçekleştirildi. Darbenin kınanması ve meşruiyete bağlılık kararı aldık" ifadelerine yer vermişti.

- Ne olmuştu?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın darbe olduğunu vurgulamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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