DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de koronavirüs ölümleri 598 bine dayandı
Ukrayna lideri Zelenskiy'den ''NATO üyeliği'' açıklaması
Mardin Barosu: Muharrem İnce'nin açıklamaları bilim dışıdır
Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a dava açtı
Bakırköy Kirazlı metrosu ne zaman bitecek? Bakırköy Kirazlı metro hattı ne zaman açılacak?
Altının kilogramı 525 bin 300 liraya yükseldi
2021 borç yapılandırma son gün ne zaman? Borç yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Thodex'in banka hesabındaki 16 milyon liraya haciz konuldu
Eski Bakan Tüzmen Rusya’dan Türkiye’ye yüzecek
Oyuncuları sevindirecek iddia: Crysis'in Android ve iOS için çıkış tarihi açıklandı
Bakanlıktan 'müsilaj' genelgesi
BMW 4 Serisi Cabrio ön siparişe sunuldu: İşte özellikleri
Marmara'da denize girmek tehlikeli mi? Müsilajlı (deniz salyası) olan denize girilir mi?
Sincan'da Dünya Çevre Günü coşkuyla kutlandı
Türk SİHAları bu kez Fransız medyasında

Nahda Hareketi'nden 'demokrasi' uyarısı

Tunus'taki Nahda Hareketi, ülkedeki tüm taraflara yeni filizlenmekte olan demokrasi deneyimi karşısında daha hassas olunması ve yönetim merkezleri arasında dayanışma sağlanması çağrısında bulundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.06.2021 08:26:10
Nahda Hareketi'nden 'demokrasi' uyarısı

Tunus'ta Raşid Gannuşi'nin liderliğini yaptğığı Nahda Hareketi, ülkedeki tüm taraflara yeni filizlenmekte olan demokrasi deneyimi karşısında daha hassas olunması ve yönetim merkezleri arasında dayanışma sağlanması çağrısında bulundu.

Meclisteki birinci parti olan Nahda Hareketi, kuruluşunun 40'ıncı yılı dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

"Ülkede yeni doğmuş olan demokrasi deneyimi karşısında hassas ve yumuşak olunmalı." ifadesine yer verilen açıklamada, cumhurbaşkanlığı, meclis ve hükümetteki yönetim merkezleri arasında dayanışma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ayrıca keskin siyasi çekişmeler ve anlamsız tekliflerin yanı sıra ülkenin yüksek çıkarlarını dikkate almayan, sorumsuz popülist söylemlerden uzak durulması istendi.

Nahda Hareketi, ulusal meselelerin idaresindeki siyasi ortaklığın desteklenmesinde; zamanla derinleşen sosyal ve ekonomik sorunlara uygun çözümlerin bulunmasında dışlama olmaksızın herkesin yer aldığı ulusal diyalog masası etrafında toplanma çağrısını yineledi.

Ülkedeki sağlık, ekonomi ve sosyal durumların oldukça zor olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu durum, sorumlulukların paylaşılmasını, krizin toplumdaki zayıf tabakalar üzerindeki etkisini azaltmak için meselenin çeşitli düzeylerde ve tüm sektörler arasında ulusal dayanışma sağlanmasını gerektiriyor." ifadesi kullanıldı.

- Tunus'ta devlet erkleri arasındaki çekişme

Tunus'ta şubat ayından bu yana devlet erkleri arasında bir tarafta Cumhurbaşkanı Kays Said, diğer tarafta Başbakan ve Meclis Başkanı'nın konumlandığı bir çekişme ve açmaz yaşanıyor.

Bağımsız aday olarak girdiği seçimlerde halkın büyük çoğunluğunun oyunu alarak Cumhurbaşkanı olan Anayasa Profesörü Said, Başbakan Hişam el-Meşişi ile kabine değişikliğinin anayasal olmadığı üzerinden kamuoyu önünde bir tartışmaya girmişti. Aynı şekilde Said, Meclis'in onayladığı Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimine ilişkin yasa değişikliğini de anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Cumhurbaşkanı Said'in, Meclis Başkanı Raşid Gannuşi ve Başbakan Meşişi'nin de hazır bulunduğu bir törende, yine anayasaya referansta bulunarak "sadece silahlı kuvvetlerin değil kolluk kuvvetlerinin de başkomutanı olduğu" yönündeki açıklamaları ülkede oldukça tepki toplamış, siyasi çevrelerce "yumuşak darbe", "otoriterleşme" olarak yorumlanmıştı.

Tunus'ta devlet erkleri arasındaki bu çekişmeyi sonlandırma yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin henüz oluşturulamamış olması da krizi hem derinleştiriyor hem de çözümsüz kılıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş