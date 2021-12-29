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TIMETURK / DÜNYA / Nahda Hareketi'nden darbe karşıtı güçlere çağrı

Nahda Hareketi'nden darbe karşıtı güçlere çağrı

Raşid el Gannuşi'nin liderliğini yaptığı Tunus'taki Nahda Hareketi, ülkedeki tüm darbe karşıtı güçlere kapsamlı ulusal diyalog yoluyla ortak bir zeminde çabalarını birleştirmeleri çağrısında bulundu.

20 Dakika Önce
2021-12-29 16:20:32
Nahda Hareketi'nden darbe karşıtı güçlere çağrı

Nahda Hareketi Yürütme Bürosu'nun başkent Tunus'ta 25 Temmuz'dan bu yana ülkede devam eden siyasi krizi değerlendirdiği toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Ülkedeki tüm darbe karşıtı güçlere kapsamlı ulusal diyalog yoluyla ortak bir zeminde çabalarını birleştirmeleri çağrısı yapılan açıklamada, diyalogun amacının demokrasiye dönüşü hızlandıracak ve meşruiyeti yeniden sağlayacak bir siyasi cephenin kurulması olduğu belirtildi.

Açıklamada, Nahda Hareketi'nin "Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi" bünyesinde açlık grevine başlayan Tunus vatandaşları ve siyasi şahsiyetlerle dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

"Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi", 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Tunus'ta aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir grubun, "Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını, muhalif sesleri bastırmasını, otokrasiyi" gerekçe göstererek açlık grevine başladıklarını duyurmuştu.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki de "muhaliflerin sesinin bastırılması ve gösterilerin engellenmesini protesto etmek" için sembolik olarak açlık grevine katıldığını belirtmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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