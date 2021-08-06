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Nahda Hareketi’nden 'ABD'li şirketle anlaşma' iddialarına yanıt

TIMETURK / DÜNYA / Nahda Hareketi’nden 'ABD'li şirketle anlaşma' iddialarına yanıt

Nahda Hareketi’nden 'ABD'li şirketle anlaşma' iddialarına yanıt

Tunus'taki Nahda Hareketi, 'ABD'de bir şirketle reklam anlaşması imzaladıkları' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-08-06 19:05:29
Nahda Hareketi’nden 'ABD'li şirketle anlaşma' iddialarına yanıt

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Nahda Hareketi'nin Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Nahda Hareketi, herhangi bir yasal temsilcisi, kurum veya yöneticisi aracılığıyla yurt dışındaki herhangi bir kurumla anlaşma imzalamamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Nahda Hareketi'nin Tunus hukukunun prosedürlerine tabi olduğu ve hesap ve sözleşmelerinin Sayıştay tarafından takip edildiği belirtildi.

Nahda'nın yalnız yöneticileri ve kendine bağlı kurumların kararlarından sorumlu olduğu aktarılan açıklamada, "Nahda Hareketi yurt dışına herhangi bir finansal transfer yapmadı, yurt dışından finansman da almadı." ifadeleri kullanıldı.

Tunus basınında Nahda Hareketi'nin "yurt dışındaki imajını güzelleştirmek" için temmuz ayında ABD'deki bir reklam şirketiyle 30 bin dolarlık reklam sözleşmesi imzaladığı yönünde haberler yer almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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