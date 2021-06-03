Naftali Bennett kimdir? Naftali Bennett İsrail'in yeni başbakanı olmaya yakın

Naftali Bennett kim? İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi sona eriyor. Koalisyonu kurmakla görevlendirilen Gelecek Var lideri Yair Lapid, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e hükümeti kuracak sayıya ulaştığını bildirdi. Hükümet kurulursa İsrail'in yeni başbakanı Aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett olacak. Peki Naftali Bennett kimdir? Naftali Bennett Filistin konusuna nasıl bakıyor? İşte İsrail'in müstakbel başbakanı Naftali Bennett'in hayatı ve biyografisi.

Naftali Bennett kim? İsrail'de 12 yıllık Netanyahu dönemi sona eriyor. Koalisyonu kurmakla görevlendirilen Gelecek Var lideri Yair Lapid, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e hükümeti kuracak sayıya ulaştığını bildirdi. Hükümet kurulursa İsrail'in yeni başbakanı Aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett olacak. Peki Naftali Bennett kimdir? Naftali Bennett Filistin konusuna nasıl bakıyor? İşte İsrail'in müstakbel başbakanı Naftali Bennett'in hayatı ve biyografisi.

İsrail'de hükümet kurma krizi çözüldü. Gelecek Var lideri Yair Lapid, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e hükümeti kuracak sayıya ulaştığını bildirdi. Aşırı sağcı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ile Yair Lapid liderliğinde kurulacak koalisyon hükümetinde 8 parti yer alacak. Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için en geç 14 Haziran'a kadar güven oyu alıp yemin etmesi gerekiyor. Koalisyon hükümeti kurulursa, anlaşma gereği ilk 2 yıl başbakanlık görevini Yamina lideri Bennett yürütecek, daha sonraki 2 yıl için ise görevi Gelecek Var lideri Lapid'e devredecek. Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclis'te güven oyu alırsa, İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu dönemi bitecek.

Naftali Bennett kimdir?

Siyasete 2005'te Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı olarak giren Bennett, mecliste güven oyu alırsa 12 yıldır Başbakanlık görevini sürdüren Netanyahu'yu koltuğundan eden isim olacak.

İsrail ordusunda eski bir komando olan Bennett, "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum." ifadesinin de sahibi.

Sıfırdan kurduğu teknoloji firmasıyla dolar milyoneri haline gelen İsrailli siyasetçi, kariyeri boyunca aşırı sağcı seçmene hitap etti.

İşgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın bazı bölümlerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini de savunan Bennett, geçmişteki Netanyahu hükümetlerinde Ekonomi ve Milli Eğitim bakanlıkları da dahil birçok pozisyonda yer aldı.

İsrail'in geçen ay Gazze'ye düzenlediği ve 254 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların Hamas'la varılan ateşkes neticesinde son bulmasının ardından Bennett, Netanyahu'nun rakibi olan ana muhalefetteki Gelecek Var Paritisi lideri Yair Lapid'le koalisyon kurmak için anlaştı.

Meclis'te 7 milletvekili ile temsil edilen sağcı Yamina partisin lideri olan Bennett, bu anlaşmaya göre ilk iki yıl başbakanlık görevini yürütecek. Daha sonra ise son iki yıl için bu görevi Lapid'e devredecek. Sağcı, solcu, merkez ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden İslamcı partilerden oluşan sekiz ortaklı koalisyon hükümetinin bu kadar uzun ömürlü olması zor gözüküyor.

Anne ve babası ABD doğumlu olan Bennett, siyasi kariyeri boyunca Filistinlilere karşı kullandığı saldırgan üslubuyla manşetlerden düşmedi. Bennett, 2012 yılında Yahudi Evi partisinin liderliğine seçildi.

Naftali Bennett, 2013 yılında "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum. Filistinli teröristler serbest bırakılmak yerine öldürülmeli." sözlerini sarf etmişti.

Batı Şeria'nın "işgal altında olmadığını ve Filistin diye bir devlet bulunmadığını" savunan Bennett, 2018 yılında Yahudi Evi partisinin adını Yamina olarak değiştirmiş ve Netanyahu liderliğindeki koalisyonda yer almıştı.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan genel seçimlerde Bennett'in partisi Yamina 7 milletvekli çıkarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.