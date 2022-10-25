Nablus’ta kara gece! Abluka altında saldırı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde abluka altında tuttuğu Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 6 Filistinli şehit oldu.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da yeni katliamlara imza atmaya devam ediyor. Son olarak İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde abluka altında tuttuğu Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Nablus'taki İsrail saldırısı, kentin abluka altında tutuluşunun 14. Gününde yaşandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail güçleri, bugün sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus kentinde ateş açması sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı. Bakanlığa göre yaralananlar arasında 4 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ayrıca İsrail güçlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Nebi Salih köyünde düzenlediği baskında da 1 Filistinli gencin yaşamını yitirdiği duyuruldu.Böylelikle bir gecede Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah bölgelerinde 6 Filistinli yaşamını yitirmiş oldu.

ABLUKA ALTINDAKİ KENTTE DRONLU OPERASYON

İsrail ordusunun Nablus'taki geniş çaplı saldırısına dronlar da eşlik etti. İsrail güçlerinin kentte bir evi abluka altına aldığı ve burada Filistinlilerle çatıştığı belirtildi. Yerel kaynaklar ayrıca İsrail güçlerinin saldırısı sonucunda Batı Şeria'da faaliyet gösteren "Aslanların İni" grubuyla çatışma yaşandığını belirtti.

İsrail'in geçtiğimiz günlerde Aslanların İni grubundan üst düzey bir üyeye suikast düzenlediği öne sürülmüştü. İsrailli yetkililerin açıklamalarında, "Aslanlar'ın İni grubunun patlayıcı üretmek için kullandığı bir laboratuvarın hedef alındığı" öne sürüldü.

İsrail ulusal basınında yer alan haberde ise, İsrail'in Nablus'taki operasyonunda "Aslanların İni grubundan üst düzey bir komutanın öldürüldüğü" iddia edildi. İsrail güçleri son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını artırmış durumda.

GECE KATLİAM, SABAH FİLİSTİNLİ PROTESTOSU

İşgal güçlerinin Nablus'a yönelik insanlık dışı saldırılarını protesto amacıyla bugün sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria'nın değişik şehirlerinde protesto yürüyüşleri ve gösterileri düzenlendi.

Filistin'deki muhtelif kitlesel hareketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının çağrılarıyla düzenlenen protesto eylemlerine büyük bir ilgi olduğu ve değişik şehirlerde, kasabalarda ve mülteci kamplarında caddelerin insanlarla dolduğu ifade edildi.

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den de Nablus'taki operasyonlar için açıklama geldi. Heniyye, Nablus'un şehitlerin kanlarıyla izzet ve onurun yolunu çizdiğini dile getirdi. Heniyye, Aslanlar Yuvası'nın Filistin büyüklüğünde bir güç olduğunu, Filistin'de kan ve gelecek birliğini ifade eden tüm direnişlerin buluşma yeri olduğunu ve gelecekte daha büyük olacağını belirtti.

İşgal güçlerinin bu gece Nablus'a düzenledikleri baskında 5 Filistinli genç şehit edilirken, Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verdiği bilgilere göre 5'i ağır olmak üzere 22 kişi de yaralandı. Şehit edilenlerden birinin Aslanlar Yuvası komutanlarından Vedi' El-Huh olduğu belirtildi. .