Nablus’ta abluka 11’inci gününde! Arap Parlamentosu: Ablukayı bitirin

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde bir askerinin ölümünü bahane ederek kenti 11 gündür abluka altında tutan İsrail yönetimine tepki geldi. Arap Parlamentosu, bugün konuyla ilgili yayınladığı bildiride, ablukanın Nablus vilayetinde ekonomik koşulların kötüleşmesine ve halkın günlük yaşamında sıkıntılara yol açtığını ifade etti.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Arap Parlamentosu, işgal güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus vilayetine uyguladığı ablukanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, uluslararası toplumdan 10 günü aşkın bir süredir devam eden ablukanın kaldırılması için harekete geçmesini istedi.

İsrail askerleri 11 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentini kuşatma altına alarak giriş çıkışları yasakladı. İsrail yönetimi, bir İsrail askerinin silahlı saldırıda ölmesi üzerine Nablus'u ablukaya aldı. İşgal yönetimi 11 Ekim'den bu yana şehirden giriş çıkışlara izin vermiyor.

NABLUS TRAJEDİ YAŞIYOR

Arap Parlamentosu, bugün konuyla ilgili yayınladığı bildiride, ablukanın Nablus vilayetinde ekonomik koşulların kötüleşmesine ve halkın günlük yaşamında sıkıntılara yol açtığını ifade etti.Nablus vilayetinin abluka sebebiyle trajedi yaşadığına dikkat çekilen bildiride, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası toplumun ihlallerin sona ermesi için üzerine düşen hukuki, ahlaki ve siyasi sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği belirtildi.Arap Parlamentosu, Nablus vilayetine uygulanan ablukanın kırılması ve vilayet sakinlerine yardım ulaştırılması için başlatılan girişimleri desteklediğini açıkladı.

İHLALLER DEVAM EDİYOR

Nablus'a uygulanan ablukanın işgal güçlerinin Batı Şeria'nın tüm kentlerinde uyguladığı ihlallerin devamı niteliğinde olduğuna işaret eden Arap Parlamentosu, işgal rejiminin Kudüs'ü Yahudileştirme planlarına ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınlara dikkat çekti.

Arap Parlamentosu, Kudüslülerin direnişlerini överek, işgal güçlerinin ihlallerine ve cinayetlerine karşı Kudüs halkına destek çağrısında bulundu.