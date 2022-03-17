Mykolaiv Belediye Başkanı, Ukrayna direnişinin sembolü haline geldi

Mykolaiv şehri, Rus ordusunun Odessa'daki ilerlemesini nasıl yavaşlatmayı başardı? Kentin valisi Kim, başkent Kiev'den gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ninkine benzer video mesajları kullandıktan sonra kentin direnişinin bir simgesi ve kentin önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

Washington Post'a göre Ukrayna'nın Mykolaiv kenti, Ukrayna ekonomisinin can damarı ve Karadeniz'in en büyük limanlarından biri olan yakındaki liman kenti Odessa'ya yönelik Rus saldırısını yavaşlatmada önemli bir rol oynuyor.

Mykolaiv, 500.000 kişiyi geçmeyen küçük nüfusuna rağmen bu rolü oynuyor.

Mykolaiv Valisi Vitaly Kim'in yaptığı açıklamaya göre, şu anda Ukrayna'nın 64 kilometre güneydoğusundaki Herson kentinde bulunan kentin eteklerinde bazı Rus güçleri de yenilgiye uğradı.

Ruslar Mykolaiv'e girmeye çalışıyor

Rus güçleri, sivillerin evleri de dahil olmak üzere şehri birkaç kez bombalamasına rağmen, Mykolaiv Valisi'nin açıklamalarına göre şu ana kadar şehre giremediler.

Vali Kim, şehri ele geçirmek için gönderilen Rus kuvvetlerinin, yeterli askeri mevcudiyet olmadığı için şehri işgal etmenin kolay olacağını düşündüklerini de ekledi.

Ancak, şehrin Valisi Kim'e göre, şehir ve sakinleri tam tersini kanıtladı ve şimdiye kadar Rus güçlerini şehirlerinden püskürtmeyi başardılar.

Mykolaiv'in ulusal sembolü

Kentin Valisi Kim, başkent Kiev'den gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'ninkine benzer video mesajları kullandıktan sonra kentin direnişinin bir simgesi ve kentin önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

Vali Kim, 700.000'den fazla abonesi olan Telegram kanalında kısa güncellemeler kullanarak şehrin vatandaşlarına Rus kuvvetlerine karşı zafer kazanacakları moralini aşılıyor.

Kim'in şehre yapılan saldırı karşısındaki iyimser doğası, Ukraynalılar arasında yaygın bir etki yarattı ve onu bir ünlüye dönüştürdü.

Şehirden manzaralar

Diğer birçok Ukrayna şehri gibi Mykolaiv şehri de savaşa alışıktı ve köprüler üzerinden hareketin organizasyonu kontrol noktalarına emanet edildi ve Rus ordusunun şehre saldırması durumunda bu köprüler havaya uçurulacaktı. Ancak Rus kuvvetleri herhangi bir ilerleme sağlayamadı.

Ayrıca Ukrayna makamları, Rus ordusunu şehre karşı misket bombalarını kullanmakla ve buradaki sivillerin hayatını tehdit etmekle suçluyor.

Şehirde, Rus güçlerini Mykolaiv'e girmesini engellemek için molotof kokteylleri ile donatılmış Ukraynalı milisler hazır bekliyor.

Herson'da çok sayıda Rus helikopterdi yok edildi

Öte yandan The War Zone'un Planet Labs'tan elde ettiği bir uydu görüntüsü, Ukrayna kuvvetlerinin dün ülkenin güneyindeki Herson Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda çok sayıda Rus helikopterine hasar verdiğini ve imha ettiğini doğruluyor. Rus kuvvetleri ilk olarak, Dinyeper Nehri'nin kuzey kıyısında stratejik bir konuma sahip olan Herson'un kontrolünü yaklaşık iki hafta önce ele geçirdiğini iddia etmişti. .