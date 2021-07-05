Myanmar ordusundan Japon diplomatların evine baskın

Myanmar'da askeri darbenin ardından güvenlik güçlerinin, ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da Japon diplomatların yaşadığı evlere baskın yaptığı öğrenildi.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) yetkililerinden yapılan açıklamada, 17 Nisan'da gece yarısı Myanmar ordusu mensuplarının, Japon diplomatların ve bir JICA yetkilisinin evini basarak arama yaptığı bildirildi.

JICA yetkililerinin açıklamasının ardından Japonya hükümeti, Myanmar'a protesto mektubu yolladıklarını açıkladı.

Japonya Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, basın toplantısında, söz konusu baskında Japon diplomatların zarar görmediğini, Myanmar ordusunun bu tavrının "ülkedeki Japon vatandaşlarının güvenliğini riske attığını" ve 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesini ihlal ettiğini vurguladı.

Myanmar ordusundan yapılan açıklamada ise aramaların ülkede yaşayan Japon vatandaşlarını hedef almadığı ve ordu personelinin, darbenin ardından ülkede arananlar listesini bulmak için baskın düzenlediği kaydedildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 890 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.