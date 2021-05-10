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Myanmar'da cuntanın öldürdüğü sivillerin sayısı 780'e çıktı

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 780'e yükseldi.

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10.05.2021 08:37:00
Myanmar'da cuntanın öldürdüğü sivillerin sayısı 780'e çıktı

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 780'e yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Raporda, toplam can kaybının 780'e çıktığı, 3 bin 826 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Darbe karşıtı 1540 kişi hakkında da gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

Darbe karşıtı şair, gözaltında öldü

Öte yandan askeri darbeye karşı protestolarda etkili olduğu bilinen ve 8 Mayıs'ta gözaltına alınan Myanmarlı şair Khet Thi'nin, gözaltında tutulduğu Monywa şehrindeki ordu karakolunda hayatını kaybettiği açıklandı.

BBC'ye konuşan eşi Chaw Su, Thi'nin ölümünü doğrulayarak, "Askerler ikimizi gözaltına almıştı. Ben sorgulamanın ardından serbest bırakıldım, fakat onun çıkmasına izin vermediler." dedi.

Dün sabah Monywa Hastanesinden aldığı telefonla eşinin ölüm haberini aldığını belirten Su, "Eşimin cesedini teslim aldığımda, bazı iç organlarının eksik olduğunu fark ettim." şeklinde konuştu.
Myanmar askeri yönetiminden, şahir Thi'nin ölüm sebebine ilişkin açıklama gelmedi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan