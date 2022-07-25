Myanmar'da askeri cunta, dört darbe karşıtını idam etti

İdam edilenler arasında eski iktidar partisi milletvekili Phyo Zeya Thaw da yer alıyor

Myanmar'da demokratik yollarla seçilmiş hükümeti askeri darbe ile devirdikten sonra yönetime el koyan askeri cunta, aralarında devrik Başbakan Aung San Suu Kyi'nin partisinden bir eski milletvekilinin de bulunduğu dört kişiyi idam etti. Ülkede yıllar sonra ilk kez idam cezası uygulanmış oldu.

Eski iktidar partisi milletvekili Phyo Zeya Thaw, geçen kasım ayında tutuklandıktan sonra ocak ayında "terörle mücadele yasaları" kapsamında idam cezasına çarptırılmıştı. Tanınmış demokrasi aktivisti Kyaw Min Yu da aynı suçlamadan askeri tribünal tarafından idam cezasına çaptırıldı.

İdam edilen diğer iki kişinin ise Yangon'da cuntaya muhbirlik yaptığı gerekçesiyle bir kadını öldürdüğü ifade edildi.

Myanmar gazetesi Global New Light, dört cunta karşıtının "vahşi ve insanlık dışı terör eylemleri" nedeniyle idam edildiğini belirtti. Haberde idamların "hapishane prosedürlerine" göre yapıldığını bildirilirken, nerede ve ne zaman idamların gerçekleştiği ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Cunta, darbeden sonra onlarca darbe karşıtını idam cezasına çarptırmış, ancak Myanmar'da onlarca yıldır kimse idam edilmemişti. Cunta, geçen ay idam cezalarını uygulayacağını açıkladıktan sonra uluslararası güçlerin tepkisini çekmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararı kınamıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 500'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.