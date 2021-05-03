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Myanmar cuntası kan dökmeye devam ediyor

Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 765'e yükseldi.

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03.05.2021 08:29:04
Myanmar cuntası kan dökmeye devam ediyor

Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 765'e yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte Hpakant, Wetlet, Mandalay ve Hsipaw kentlerindeki protestolarda 6 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.
Toplam can kaybının 765 olarak güncellendiği raporda, 3 bin 555 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.
Raporda, 1369 kişi hakkında ise gözaltı kararının sürdüğü ifade edildi.

Karen Ulusal Birliğinden silahlı gruplara birleşme çağrısı

Öte yandan darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliğinin (KNU) lideri Baw Kyaw Heh, 1 Şubat darbesinin ardından ülke genelinde başlayan direnişin etnik gruplar için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu fırsatı iyi değerlendirmeli ve askeri diktatörlüğe karşı savaşmalıyız." dedi.
KNU lideri Heh, askeri yönetimden kurtulmak için diğer etnik silahlı gruplara, beraber hareket etme çağrısında bulundu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan