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Myanmar: 1619 mahkum serbest bırakılacak

Myanmar'da askeri yönetim, geleneksel yeni yıl tatili dolayısıyla 1619 mahkumun serbest bırakılacağını açıkladı.

1 Saat Önce
2022-04-17 18:17:59
Myanmar: 1619 mahkum serbest bırakılacak

MRTV televizyonu, Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing'in, geleneksel yeni yıl tatili nedeniyle 42'si yabancı tutuklu olmak üzere 1619 mahkumu affettiğini ve bu kişilerin salıverileceğini duyurdu.

Myanmar Hapishane Birimi Sözcüsü Khin Shwe, serbest bırakılanların çoğunlukla uyuşturucu kaçakçılığından mahkumiyet almış ya da sıradan suçlular olduğunu, aralarında siyasi mahkum olup olmadığıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını söyledi.

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Yangon'daki Insein Hapishanesi'nden bir yetkili, şimdiye kadar 160 mahkumun serbest bırakıldığını, ancak aralarında siyasi suçlardan hüküm giyenlerin olmadığını ifade etti.

Eski Siyasi Mahkumlar Derneğinin üyesi Tun Kyi, siyasi mahkumların serbest bırakılmamasının şaşırtıcı olmadığını, çünkü generalin, hükümetine karşı çıkanları suçlu olarak gördüğünü söyledi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletlere göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500 sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi yerinden edildi. AA .

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