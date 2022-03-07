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Müzakerelerin üçüncü turu başladı

Rusya-Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin üçüncü turu, Belarus'un Brest kentinde başladı.

28 Dakika Önce
2022-03-07 18:11:39
Müzakerelerin üçüncü turu başladı

Başta başkent Kiev olmak üzere, birçok yerde gerginlik sürerken Ukrayna ve Rusya'nın heyetleri müzakerelerin 3'üncü turu için bir araya geldi.

İlk iki turda neler yaşandı?

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Rus ve Ukraynalı heyetler, ilk olarak Belarus'un Ukrayna sınırındaki kenti Gomel'de, 28 Şubat'ta bir araya gelmişti. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrası Rus heyet, "Genel pozisyonları belirleyebileceğimiz bazı noktalar tanımladık" açıklaması yapmıştı.

İkinci tur görüşme Polonya'nın Brest şehrinde 3 Mart'ta gerçekleşmişti. Orada da sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmış, sivillerin tahliyesinde olası geçici ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı.

AA, TRTHaber .

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