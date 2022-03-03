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Müzakerelerin ikinci turu başladı! Putin’den uyarı

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Müzakerelerin ikinci turu başladı! Putin’den uyarı

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu Belarus sınırındaki Brest'te başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin müzakerelere ilişkin uyarılarda bulundu

3 Saat Önce
2022-03-03 18:04:31
Müzakerelerin ikinci turu başladı! Putin’den uyarı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimlerinin Moskova'nın taleplerinde artışa neden olacağını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Macron'un Ukrayna'daki savaşla ilgili son durumu ele aldıkları belirtildi.

Putin'in görüşmede, Macron'un Ukrayna savaşına yönelik Fransızlara yaptığı konuşmayı eleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Putin, söz konusu konuşmada, Ukrayna yönetiminin 7 yıl boyunca Minsk anlaşmalarını sabote etmesine dair tek bir kelime edilmediğine işaret etti." ifadesi kullanıldı.

“Zaman kazanma girişimleri”

Açıklamada, Putin'in, Ukraynalı temsilcilerle müzakereler bağlamında temel yaklaşımları ve koşulları ayrıntılı şekilde özetlediği aktarılarak "Öncelikli koşulların Rusya için asla bir tehdit oluşturmaması için Ukrayna'nın askerden arındırılması ve tarafsız statüsü ile ilgili olduğu teyit edildi." bilgisi paylaşıldı.

Putin'in, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri faaliyetlerini "ne olursa olsun" tamamlayacağının altını çizdiği görüşmede, "Müzakereleri uzatarak zaman kazanma girişimleri sadece müzakerelerde Ukrayna için Rusya'nın ek taleplerine yol açacaktır." dediği aktarıldı. AA .

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