Müzakereler Yunan basınında: Türkler başardı, Yunanistan etkisiz kaldı

Rusya-Ukrayna savaşında müzakere süreci için barış masasının Türkiye'de kurulması Yunan basınında geniş yer buldu.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul toplantısı, Yunan basınının gündeminde.

Türkiye'nin kriz sırasında izlediği politika ile Yunan hükümetinin yaklaşımı kıyaslandı. Miçotakis hükümetinin Ukrayna savaşında izlediği dış politika sert sözlerle eleştirildi.

Yunanistan'ın önde gelen televizyonlarından SKAI konuya ilişkin İstanbul muhabirine bağlandı.

"YUNAN HÜKÜMETİ DIŞ POLİTİKADA ETKİSİZ KALDI"

Yunan sunucu, “Türkler şunu başardı. Bu gerçek çocuklar. Ukraynalılar ve Ruslar arasındaki müzakerelerin Türkiye'de olmasını başardılar" dedi.

Yayın sırasında krizde barışçıl çözüm için Türkiye'nin ciddi bir diplomatik rol oynadığı vurgulandı.

Türkiye'nin arabuluculuk rolünü üstlenerek etkin siyaset izlediğine dikkat çekildi.

Yunan hükümetinin de, dış politikada etkisiz kaldığına işaret edildi.

"YUNANİSTAN KENDİNİ TUZAĞA MI DÜŞÜRDÜ?"

Hellas Journal gazetesi, “Acaba Yunanistan Ukrayna konusunda kendini kötü bir şekilde tuzağa mı düşürdü?” başlıklı makalede, Yunan hükümetinin dış politikasını eleştirdi

Makalede, "Uluslararası diplomaside her zaman Türkiye gibi ‘akıllı tarafsızlar' vardır. Bir de ‘faydalı akılsızlar'…" ifadesi kullanıldı.

Rusya karşıtı politikasıyla Miçotakis hükümetinin ikinci kategoride yer aldığı belirtildi.

Rusya karşıtı dış politika ile Yunanistan'ın, Rusya'nın düşman ilan ettiği ülkelerarasında yer aldığı, bunun ileride daha büyük sorunlara yol açabileceği vurgulandı.

Newsbreak haber sitesi de, “Türkiye Ukrayna'da garantör güçken, Atina, Üsküp ile Tiran'ın hizmetkarı” ifadesini kullandı.

Haberde, Ankara'nın Amerikan ve Rus parası için bir varış noktası haline geldiği, Fransa ve İtalya ile eşit muhatap olduğu ifade edildi, .