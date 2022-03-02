Müzakereler yarın Belarus sınırında

Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin yarın sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyeti Kiev'den yola çıktığını ve yarın sabah toplantı yerine varacağını duyurdu. Görüşmenin Belarus sınırındaki Brest'te yapılacağı belirtildi. Medinskiy, görüşmelerde ateşkesin ele alınacağını söyledi.

Daha önce, Rus Tass haber ajansı Ukrayna Devlet Başkanı Ofisi'ne dayandırdığı haberinde iki taraf arasındaki barış görüşmelerinin ikincisinin bugün ilerleyen saatlerde yapılacağını açıklamıştı.

Rus medyasına konuşan bir kaynak, görüşmelerin ikinci turunun Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) son veren anlaşmanın imzalandığı Belovejskaya Puşa Sarayı'nda yapılacağını öne sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya ile görüşmeyi ABD'nin isteğiyle ertelediğini söyledi.

Lavrov: Zelenski'nin güvenlik garantileri talabini görüşmeye hazırız

Bununla birlikte, Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'nın silahsızlandırılmaya bağlı kalmasını ve Ukrayna topraklarında asla konuşlandırılamayan belirli silahların bir listesinin olması gerektiğini söyledi.

Lavrov, ikinci barış görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Zelenski'nin güvenlik garantileri talabini görüşmeye hazırız, bu olumlu bir adım. Amacımız Ukrayna'nın askerlerden arındırılması. Ancak, Ukraynalılar liderlerini kendilerini seçmeli" dedi.

İlk görüşme sonuçsuz kalmıştı

Geçtiğimiz gün iki taraf birinci görüşmeyi gerçekleştirmiş, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını söylemişti.

Ukrayna heyetinin katılımcısı ve Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak Rusya'nın hala aşırı derecede önyargılı olduğunu açıklamıştı.

Podolyak, "Rusya tarafı, ne yazık ki, hala başlattığı tahripkar sürece dair önyargılı bakışını sürdürüyor" demişti.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, yaptığı açıklamada, gündemdeki bütün maddeleri tek tek ele aldıklarını belirterek, “Ortak pozisyonlarda tahmin edebileceğimiz bazı noktalar bulduk” ifadelerini kullanmıştı. AA .