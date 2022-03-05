Müzakere masasındaydı; 'vatana ihanetten' öldürüldü

Ukrayna'nın Rusya ile yaptığı müzakerelere gönderdiği ilk diplomatik heyette yer alan Denis Kireev Ukrayna tarafından casuslukla suçlandı.

Denis Kireev, Kiev'den evinin önünde başından vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Rus medyası Denis Kireev'in Ukrayna istihbaratı tarafından öldürüldüğünü iddia ederken, Ukrayna resmî makamları bu iddiayı kabul etmedi.

Ukrayna medyası tarafından daha 15 Şubat'ta Rusya'ya yakın olmakla itham edilen Denis Kireev, Ukrayna'nın Rusya ile ateşkes müzakerelerine gönderdiği ilk diplomatik heyette yer aldı. Ukrayna İstihbarat Servisi SBU, Denis Kireev'i casusluk ve vatana ihanetle suçladı.

Ukrayna basınına göre, SBU istihbarat subayları Denis Kireev'i tutuklamak üzere gitti, ancak Denis Kireev'in “çoktan ölmüş olduğunu” açıkladılar. İlk belirlemelere göre Denis Kireev başından vurularak öldürüldü.

Denis Kireev'in cansız bedeni

Rus medyası, Ukrayna istihbaratını suçladı. Ukraynalı yetkililer ise bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Ukrayna medyası, “Denis Kireev ölü olarak bulundu” dedi.

Evinin önünde öldürülen Denis Kireev kim?

ING BANK'IN UKRAYNA ŞUBESİNDE MÜDÜRLÜK YAPTI

OdaTv'nin haberine göre Denis Kireev, Ukrayna'da tanınmış bir isim. Bankacılık sektöründe 20 yıldan fazla çalıştı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki UNICO Bankacılık Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra bankacılık hayatına 1998'de Uluslararası Kiev Bankası'nda başladı. Kireev, 2000'den önce bankanın Kur ve Finans departmanlarının müdürü konumuna yükseldi.

Denis Kireev, yatırım, kur ve finans alanlarında uzmanlaştı. 2004-2006 yılları arasında ING Bank'ın Ukrayna şubesinde şirket bankacılığı bürosunun baş müdür olarak görev aldı. Kireev, Ukrayna'nın Rusya ile yapılan müzakerelere gönderdiği ilk diplomatik heyette bu şekilde görüntülendi

2014'TEN SONRA FONLARIN BAŞINA GEÇTİ

Denis Kireev, 2014 yılında Ukrayna'da Viktor Yanukoviç yönetiminin devrildiği Euromaidan Devrimi'nden sonra, yüzde 90'ı Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yatırım fonlarının başına geçti. Fonların yönetimi, 2019'a kadar Denis Kireev'in kontrolündeydi.

RUSYA VE IMF AÇIKLAMASI

Denis Kireev, devlet bankaları öncülüğünde, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılacak bir iş birliğinin zorunlu olduğu savundu. Denis Kireev, basın açıklamalarında şöyle dedi: “Eskiden Rusya Federasyonu ile aramız iyiydi. Ruslar ülkemize yatırım yapardı. Artık bundan mahrum kaldık. Mecburen Amerika'nın önemli bir rol üstlendiği IMF ile anlaşacağız. Başka şansımız yok.”

IMF ile anlaşmanın zaruri bir durum olduğunu ifade eden Denis Kireev, aynı zamanda ekonomik büyüme ve yatırım almak için siyasal reform yapılması gerekiyorsa, o reformların gecikmeden yapılması gerektiğini ifade etti.

DEVRİK LİDER YANUKOVİÇ'E YAKIN BİRİSİYDİ

Yanukoviç döneminin finans uzmanı ve bankacısı olarak tanınan Denis Kireev, aynı zamanda Rus ve İsrail vatandaşı.

Volodimir Zelenski'nin televizyon kanalı Kvartal 95'in genel müdürlüğünü yapan ve 2019'da Zelenski Ukrayna Cumhurbaşkanı seçilince Ukrayna İstihbaratı SBU'nun başına geçen Ivan Bakanov ile Denis Kireev'in arkadaş olduğu Ukrayna medyasında yer aldı.

15 Şubat'ta Ukrayna haber kanalı ve internet sitesi prm.ua'da yayınlanan habere göre, Bakanov SBU Başkanı olduktan sonra Yanukoviç'e yakın eski istihbaratçıların yanı sıra birçok siyasi isim ve bürokrat da devlet kademesinde çeşitli görevlere getirildi.

RUS YANDAŞI MİLLETVEKİLİNE GÖZALTI

Rus yanlısı olduğu iddia edilen Ukrayna milletvekili Nestor Sufriç, 18 Şubat'ta Putin lehine konuştuğu için canlı yayında dayak yedi.

4 Mart'ta “Ukrayna ordusu mevzilerini fotoğraflayarak casusluk yaptığı” iddialarıyla gözaltına alındı ve gözaltında tartaklandığı görüntüler basına servis edildi.

Ukrayna milletvekili Nestor Sufriç

Devrik Cumhurbaşkanı Yanukoviç'e yakın bir isim olan Nestor Sufriç'in gözaltındaki sorgusu devam ediyor.

PUTİN'İN YANUKOVİÇ'İ GETİRECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Ukrayna gazetesi Ukrayinska Pravda, 2 Mart'ta yaptığı haberinde, Putin'in Volodimir Zelenski'yi devirmeyi ve yerine Viktor Yanukoviç'i getirmek istediğini iddia etti.

İLK SUİKAST DEĞİL

Donbas bölgesinin Ukrayna kontrolünde bulunan Kreminna şehrinin belediye başkanı Volodimir Struk, 2 Mart'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kaçırıldı ve kalbinden vurulmuş cansız bedeni bir yol kenarında bulundu.

Rus sempatizanı olduğu ve Rusya'nın askeri müdahalesini onayladığı şeklinde hakkında haberler yapılan Volodimir Struk'un öldürülmesinden sonra, Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın danışmanı Anton Geraşçenko, resmi Telegram hesabından şu açıklamayı yaptı: “Ülkemizden bir hain eksildi.”

Kreminna belediye başkanı Volodimir Struk ve cansız bedeni

Odatv, Kutalmış Gürbüz .