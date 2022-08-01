Müthiş düşüş yaşanıyor! Çin şaşkın

Resmi Imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) temmuzda 49 seviyesine geriledi. Beklentiyse endeksin 50.3 değerini alması yönündeydi. Endeks, haziran ayında 50.2 olmuştu. İnşaat ve hizmet sektörlerini kapsayan resmi imalat dışı PMI ise aynı dönemde 53.8 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti 53.9 olarak belirlenmişti. Haziran ayında ise imalat dışı PMI 54.7 seviyesine ulaşmıştı. Endekste 50'nin altı değerler daralmaya, üstü ise büyümeye işaret ediyor. Çin'in Vuhan şehrinin dış bölgelerinde kapanma kararı alınmı; 2020 yılından bu yana ilk kez böyle bir adım atılması, Çin'in Pandemi sonrası normalleşmeye halen uzak olduğunu vurgulamıştı. Kaynak Hürriyet