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Mussolini'nin ''fahri vatandaşlık'' unvanı geri alınamadı

İtalya'da faşist lider Benito Mussolini'ye kuzeydeki Carpi kenti tarafından verilen 'fahri vatandaşlık' unvanın geri alınmasına yönelik önerge Carpi Belediye Meclisindeki oylamada kabul edilmedi.

2 Saat Önce
2022-04-14 01:11:51
Mussolini'nin ''fahri vatandaşlık'' unvanı geri alınamadı

İtalya'nın İkinci Dünya Savaşı'na Nazi Almanyası ve Japonya ile beraber "Mihver" devletleri olarak girmesine yol açan dönemin faşist diktatörü Mussolini'ye Carpi kentinin verdiği "fahri vatandaşlık" unvanı, son yıllarda hep sol partilerce yönetilen kentte ve ayrıca ülke genelinde tartışma konusu oldu.

Gazzetta di Modena'nın haberine göre, Carpi kentinin merkez sol Demokratik Partiden (PD) belediye başkanı Alberto Bellelli'nin, Mussolini'ye 1924 yılında tevdi edilen "Carpi Fahri Vatandaşlık" unvanının geri alınmasına yönelik belediye meclisine sunduğu önerge, yeterli düzeyde kabul oyu alamadı.

Aşırı sağcı partiler Lig ile İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi oylamayı boykot etti.

Oylamayı boykot eden meclis üyelerinin, önergeyi, İtalya'nın Nazi işgalinden Kurtuluş Günü olarak kutlanan 25 Nisan öncesi PD'nin bundan faydalanma çabası olarak değerlendirdiği basına yansıdı.

Belediye Başkanı Bellelli ise reddedilen önergesini yeniden vereceğini vurguladı. AA .

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