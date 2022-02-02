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Müslüman sürücüyü öldüresiye döven New York polisine dava

ABD'de, trafikte tartıştığı Müslüman sürücüyü bilinci kaybolana kadar döven New York Şehri polisine 'nefret suçu'ndan dava açıldı.

34 Dakika Önce
2022-02-02 00:48:48
Müslüman sürücüyü öldüresiye döven New York polisine dava

Brooklyn bölge başsavcılığından yapılan açıklamada, New York Polis Departmanına (NYPD) bağlı polis memuru 50 yaşındaki Riggs Kwong'un nefret suçu, tehdit ve yanlış beyan suçlamalarından yargılanacağı belirtildi.

Dava dilekçesinde 18 yıllık polis memuru Kwong'un, 16 Ocak'ta resmi görev sırasında değilken Uber sürücüsü 32 yaşındaki Abdül Motalab ile trafikte aralarında yol verme tartışması çıktığı kaydedildi. Kwong'un, aracından çıkan Motalab'ı yere yatırarak tekme ve yumruklarla dövdüğü, aynı zamanda alaycı Arap aksanıyla "Bay Muhammet" ve "El Kaide Terörist" gibi ırkçı ifadelerle de hakaret ettiği belirtildi.

Müslüman sürücünün bilincini kaybetmesi üzerine acil polis hattını arayan Kwong'un olay yerine gelen polislere Motalab'ın önce kendisine saldırdığını söylediği bildirildi. Brooklyn Savcılığının civarındaki güvenlik kameralarını incelemesi ile ilk saldıran kişinin Kwong olduğunun anlaşıldığı ve hakkında işlem yapıldığı bilgisi paylaşıldı. AA .

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