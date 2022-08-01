Müslüman Kardeşler Teşkilatı siyasetten çekilme polemiğine ne cevap verdi? Müslüman Kardeşler siyasete devam edecek mi?
Geçtiğimiz günlerde Müslüman Kardeşler Teşkilatının siyasetten çekileceği duyurulmuştu. Sosyal Medya'nın gündemine oturan bu açıklama sonrası Teşkilattan ne açıklama yapıldı?
2022-08-01 15:58:11
Geçtiğimiz günlerde Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın Rehberlik Meclisi Başkanlığı'nı vekaleten üstlenen İbrahim Munir, siyasetten çekildiklerini, Mısır'da bir daha seçimlere katılmayacağını açıklamıştı.
Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan resmi açıklama yapıldı.
Rehberlik Konseyi Başkanı sıfatıyla 'İhvan'ın siyasetten çekildiğini' açıklayan ibrahim Münir'in İhvan'ı temsil etmediğini ve Müslüman Kardeşler'in siyasete devam edeceğini açıkladı.
İbrahim Munir .
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