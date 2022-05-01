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Müslüman Kardeşler'in televizyonu Türkiye'den taşınıyor

Türkiye'de yayın yapan Müslüman Kardeşler'in yayın organı 'Mekameleen' adlı TV kanalı, Türkiye'deki yayınlarını durdurma kararı aldıklarını ve stüdyolarını başka bir ülkeye taşıyacaklarını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-05-01 00:36:49
Müslüman Kardeşler'in televizyonu Türkiye'den taşınıyor

Televizyon kanalından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki yayın faaliyetlerinin 'kimseden gizlenmeyen mevcut koşullardan ötürü' sonlandırılacağı ancak dünyanın farklı başkentlerinde yeni stüdyo açaçakları belirtildi.

Kanalın Türkiye'deki faaliyetlerini kapatma kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı tarihi geziyle aynı zamana denk geldi.

Başta Mısır olmak üzere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinin, Müslüman Kardeşler örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerinden rahatsız oldukları biliniyor. Bu durum Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki yıllardır devam eden gergin ilişkilerin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

EuronewsTürkçe .

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