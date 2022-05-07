Musk, Twitter'ın gelirini beşe katlamayı hedefliyor

Twitter'ı satın alan milyarder iş insanı Elon Musk'ın, şirketin gelirlerini 2028 yılında 26,4 milyar dolara çıkarabileceğini iddia ettiği belirtildi.

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Elon Musk, şirketin finansallarına yönelik köşeli yorumlarına devam etti.

New York Times'ın haberine göre Musk, 2028 yılına kadar Twitter'ın gelirlerine 26,4 milyar dolara çıkarabileceğini belirtti. Şirket geçen yıl 5 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla patronu Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıklamıştı.

Musk, Twitter'ın "standart kullanıcılar için" ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurgulamıştı.

Musk daha önceki açıklamalarında, Twitter'ı "yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini" söylemişti.

GÜNLÜK KULLANICI SAYISI 217 MİLYON

Elon Musk'ın Twitter'ı devralma sürecinin bu yılın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor.

Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek" ifadelerini kullanmıştı.

Musk, platformdan "trol" kullanıcıları da kaldırmayı ve tamamen gerçek kullanıcılarla devam etmeyi de hedeflediğini söylüyor.

Twitter'ın günlük kullanıcı sayısı 217 milyon. Benzer işlevleri olan Facebook'un ise günlük aktif kullanıcı sayısı olan 1,9 milyar kişi düzeyinde.