Musk’tan yeni bir öneri daha: Tayvan’ın bir kısmı Çin’e verilsin

Elon Musk, Çin ile Tayvan arasındaki gerilimin Tayvan'ın bir kısmının kontrolünü Pekin'e devrederek çözülebileceğini söyledi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Financial Times'a açıklamalarda bulundu. Musk'ın CEO olarak görev yaptığı elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın Çin'in Şanghay eyaletinde büyük bir fabrikası bulunuyor ve bu fabrikada üretilen araçlar geçtiğimiz yıl Tesla'nın küresel araç satışlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Bu nedenle Musk'a Çin ile Tayvan arasında devam eden gerilimler hakkında ne düşündüğü soruldu.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Musk, “Benim tavsiyem… Tayvan için makul derecede makbul, muhtemelen herkesi mutlu etmeyecek özel bir idari bölge bulmak olacaktır.” dedi. Musk, Tayvan'ın da Hong Kong gibi özel bir statüyle yönetilmesini istediğini belirtti.

Tayvan üzerindeki çatışmanın kaçınılmaz olduğunu düşünen Musk, bunun yalnızca Tesla'ya değil, iPhone üreticisi Apple'ın yanı sıra yüzde 30'luk bir darbe alacağını tahmin ettiği daha geniş küresel ekonomi üzerinde de etkili olacağını ileri sürüyor.

TAYVAN – ÇİN KRİZİ

Demokratik bir şekilde yönetilen Tayvan'ın kendi eyaletlerinden biri olduğunu ileri süren Çin, uzun süredir Tayvan'ı kontrolü altına almaya çalışıyor. Tayvan hükümeti ise Çin'in egemenlik iddialarını reddediyor ve adanın geleceğine yalnızca 23 milyon insanının karar verebileceğini belirtiyor.

Bu arada Elon Musk, hafta başında attığı tweetler nedeniyle Ukrayna tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Musk, Twitter'da bir anket başlatarak, Ukrayna'nın Kırım'ı kalıcı olarak Rusya'ya devretmesini, Rus kontrolündeki bölgenin kaderini belirlemek için Birleşmiş Milletler himayesinde yeni referandumlar yapılmasını ve Ukrayna'nın tarafsızlığı kabul etmesini önerdi. Ankete oy veren kullanıcıların yüzde 59'u Musk'ın önerilerine karşı çıktıklarını belirtirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Musk'ın anketine anketle karşılık verdi. Zelenskiy, “Ukrayna'yı mı yoksa Rusya'yı mı destekleyen Musk'ı seviyorsunuz?' şeklinde bir soru sordu.

Milyarder iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir anket başlatarak tepkileri üzerine çekmişti. Ankette Musk, Ukrayna – Rusya ‘barışı' için öneriler sunmuştu. Ancak Zelenskiy başta olmak üzere pek çok kişi Musk'ın önerilerine karşı çıktı.

Kaynak: The Guardian

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