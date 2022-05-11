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Musk: Aptalca bir karardı, Trump'ın yasağını kaldıracağım

Sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaşan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanan Twitter yasağını kaldıracağını açıkladı.

17 Saat Önce
2022-05-11 08:00:01
Musk: Aptalca bir karardı, Trump'ın yasağını kaldıracağım

Musk, Financial Times tarafından çevrim içi olarak düzenlenen "Future of the Car (Arabanın Geleceği)" etkinliğinde bir konuşma yaptı.

Trump'a uygulanan Twitter yasağını değerlendiren Musk, "Bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump'ı yasaklamak doğru değildi, bu bir hataydı." değerlendirmesinde bulundu.

Musk, Twitter'ı aldıktan sonra Trump'a yönelik uygulanan yasağı kaldıracağını kaydetti.

Trump'a konan Twitter yasağının “yanlış olduğunu” vurgulayan Musk, ülkenin önemli bir kısmının dışlandığını ve sonuçta bu kararın Trump'ın görüşlerini anlatamamasıyla sonuçlanmadığını kaydetti.

Musk, yasak kararının herkesin tartışabileceği tek bir platforma sahip olmaktan açıkçası daha kötü olabileceğini belirterek, kalıcı yasağı tersine çevireceğini yineledi.

Trump, Twitter'a dönmeyeceğini açıklamıştı

Trump'ın, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar, ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de geniş tartışmalara neden olmuştu.

Twitter Yönetim Kurulu, Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Twitter'ın Elon Musk'a satılmasını olumlu olarak değerlendirmiş ancak Twitter'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan “Truth” adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Euronews Türkçe

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