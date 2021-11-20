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Musk’a kötü haber! Tesla sürücüleri yolda kaldı

Tesla elektrikli araçların uygulama programında çıkan sorun, yüzlerce kişiyi mağdur etti.

57 Dakika Önce
2021-11-20 15:00:42
Musk’a kötü haber! Tesla sürücüleri yolda kaldı

Tesla marka araç kullananlar, telefonlarına yükledikleri uygulama ile hem araçlarının kapısını açıyor, hem de çalıştırıyorlar.

Yüzlerce kişi Tesla aracıyla yolda kaldı

Sunucularda yaşanan sorun, Tesla aracının kullanıcılarını mağdur etti.

Araç sürücüleri uygulamaya giremedi ve yüzlerce kişi yolda kalırken, yalnızca anahtar kart bulunduranlar aracını kullanabildi.

2 saat boyu çözülemedi, Musk, "çalışıyoruz" dedi

Şirketin sorunu 2 saat boyunca çözememesi tepkilere yol açtı.

Tesla'nın kurusucu Elon Musk sosyal medyada sorun üzerinde çalışıldığını, tekrarlanmaması için uğraşıldığını açıkladı.

Kullanıcılar sosyal medya üzerinden Tesla'yı eleştiri yağmuruna tuttu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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