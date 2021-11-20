Musk’a kötü haber! Tesla sürücüleri yolda kaldı
Tesla elektrikli araçların uygulama programında çıkan sorun, yüzlerce kişiyi mağdur etti.
2021-11-20 15:00:42
Tesla marka araç kullananlar, telefonlarına yükledikleri uygulama ile hem araçlarının kapısını açıyor, hem de çalıştırıyorlar.
Yüzlerce kişi Tesla aracıyla yolda kaldı
Sunucularda yaşanan sorun, Tesla aracının kullanıcılarını mağdur etti.
Araç sürücüleri uygulamaya giremedi ve yüzlerce kişi yolda kalırken, yalnızca anahtar kart bulunduranlar aracını kullanabildi.
2 saat boyu çözülemedi, Musk, "çalışıyoruz" dedi
Şirketin sorunu 2 saat boyunca çözememesi tepkilere yol açtı.
Tesla'nın kurusucu Elon Musk sosyal medyada sorun üzerinde çalışıldığını, tekrarlanmaması için uğraşıldığını açıkladı.
Kullanıcılar sosyal medya üzerinden Tesla'yı eleştiri yağmuruna tuttu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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