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'Musa, İsa ve Muhammed'e tabi olanlar İsrail saldırısına karşı koydu'

İhvan'ın internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, 'Musa, İsa ve Muhammed'e tabi olanların İsrail saldırısına karşı durmadaki uzlaşıları, anlaşmaları ve katılımlarını tarih kaydedecektir' ifadeleri yer aldı.

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Google News - Timeturk
23.05.2021 08:14:44
'Musa, İsa ve Muhammed'e tabi olanlar İsrail saldırısına karşı koydu'

Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan), İsrail saldırısına karşı Filistin'i destekleyenleri tebrik etti.

İhvan'ın internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, "Musa, İsa ve Muhammed'e tabi olanların saldırıya karşı durmadaki uzlaşıları, anlaşmaları ve katılımlarını tarih kaydedecektir" ifadeleri yer aldı.

Filistin halkının, 11 gün boyunca işgal altındaki topraklarında ve Gazze'de mukaddesatını koruduğu belirtilen açıklamada, topraklarını koruyan ve hak sahibi olan Filistin'e destek verenler tebrik edildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'yı koruyanlar ve her dinden bu yolda fedakarlıkta bulunanlar kutlandı.

İhvan, açıklamasında, Filistin davasına daha fazla destek verilmesi çağrısı yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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