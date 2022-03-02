Murat Kekili, Zelenskiy'e Pakistanlı gencin sözlerini hatırlattı

Şarkıcı Murat Kekilli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 ay önce Pakistanlı bir gencin Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e söylediği sözleri hatırlattı. Pakistanlı genç, 'Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında bunun ne kadar acı verdiğini o zaman anlarsın!' demişti.

Şarkıcı Murat Kekilli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 ay önce Pakistanlı bir gencin Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e söylediği sözleri hatırlattı. Kekilli paylaşımında, "Pakistanlı bir genç, 10 ay önce İsrail'in Filistin'i bombardımanını destekleyen Zelenskiy'e ne demişti? Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında bunun ne kadar acı verdiğini o zaman anlarsın!" dedi.

Şarkıcı Murat Kekilli sosyal medya hesabı Twitter'dan ilginç bir paylaşım yaptı. Kekilli'nin iddiasına göre 10 ay önce İsrail Filistin'i bombardımana tutarken bunu destekleyen Zelenskiy'e Pakistanlı bir genç Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa bombalandığında yaşayacağı acı konusunda uyarmıştı.

ZELENSKİY'NİN İSRAİL PAYLAŞIMI

Zelenskiy, Hamas'ın 12 Mayıs 2021'de İsrail'e yönelik füze saldırısına "İsrail'de gökyüzü füzelerle dolu. Bazı şehirler yanıyor... Kurbanlar, birçok yaralı ve birçok insan trajedisi var. Bütün bunlara yas ve keder olmadan bakmak mümkün değil. İnsanların canı için çatışmanın bir an önce durdurulması gerekiyor" diye yazmıştı.

Zelenskiy'nin söz konusu paylaşımı İsrail bombalanırken yapması, Filistin'de binlerce kişi ölürken ise herhangi bir paylaşım yapmaması tepki çekmişti.

BOMBALADIĞINDA ANLARSIN

Zelenskiy'nin paylaşımını alıntılayan Hissam Ullah Baig adlı kullanıcı ise şu yanıtı vermişti;

“Bir komedyen daima komedyendir. Bir gün Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın.“

Bu yanıt binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni aldı ve Rus Ukrayna savaşıyla tekrar gündeme geldi. Son olarak ise Ullah Baig adlı Twitter kullanıcısı geçen yılki tweetini alıntılayarak önemli bir mesaj verdi: "Geçen yıl İsrail ayrım gözetmeksizin Gazze'yi bombalarken, Başkan Zelenski savaş suçunu meşrulaştırıyordu. Bugün onun milleti, Gazzeli sivillerin her gün yaşadığı dehşetin aynısını yaşıyor. Ukrayna halkı için dua ediyorum."

.