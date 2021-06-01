DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Okullar yazın açık mı? Yazın ders olacak mı?
Ukrayna Turizm Bakanı: Türkiye'deki uygulamayı beğendik
Sony sessizliğini bozdu, Playstation Now' 11 yeni oyun geliyor!
TOKİ'den ev ve işyeri almak isteyenlere yeni fırsat
‘Dünyanın en büyük 'narkodevleti' ABD'dir’
Cinping'den Esed'e tebrik
“Süleyman Demirel dayayacak, esas Ustası”
BtcTurk'ten yeni düzenleme: Kullanıcılar belge ibraz etmeli
Yüz yüze eğitime katılmama dilekçesi | Derslere katılmama dilekçe örneği indir
Karanlık piyasa: Bitcoin yükselince hacker saldırısı arttı; fidye ödemeyen yanıyor
Cumartesi günü seyahat yasağı var mı? Cumartesi şehirler arası yolculuk yasak mı?
Kolombiya raporu: Gösterilerde 48 kişi öldü
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Stopaj indirimi ne zamana kadar devam edecek? Stopaj indirimi 2021'de sürecek mi?
İlkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Münbiç'te YPG/PKK terörü

YPG/PKK, işgalindeki Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, zorla silah altına alma uygulamasına karşı çıkan sivillerin protestolarını 'sokağa çıkma yasağı'yla engellemeye çalışıyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.06.2021 08:15:15
Münbiç'te YPG/PKK terörü

Terör örgütü YPG/PKK, işgalindeki Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, zorla silah altına alma uygulamasına karşı çıkan sivillerin protestolarını "sokağa çıkma yasağı"yla engellemeye çalışıyor.

YPG/PKK'nın 2016 yılından bu yana işgalindeki Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan Münbiç'te halk, çocuklarının zorla silah altına alınmasına karşı çıkarak dünden bu yana protestolar düzenliyor. Örgüt, sivillerin söz konusu uygulamaya karşı başlattığı tepkiyi önlemek için gece yarısı itibariyle 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirdi.

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını silah altına alma gerekçesiyle alıkoyan örgütü protesto etmek için dün bir araya gelmişti. YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 1 sivil öldü, 3 sivil yaralanmıştı. Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG/PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş, gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkeklere bir yıl civarında sürelerle zorla sözde zorunlu askerlik uygulaması dayatıyor. Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş