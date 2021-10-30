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Mukteda Sadr'dan kritik talimat

TIMETURK / DÜNYA / Mukteda Sadr'dan kritik talimat

Mukteda Sadr'dan kritik talimat

Irak'taki Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, daha önce lağvedildiğini açıkladığı Seraya Selam’ın Necef, Kerbela, Selahaddin ve Bağdat kentleri dışındaki tüm üslerinin kapatılmasının emrini verdi.

2 Saat Önce
2021-10-30 16:56:01
Mukteda Sadr'dan kritik talimat

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, 2014'te kendi talimatıyla kurulan milis gücü Seraya Selam'ın üslerinin kapatılacağını bildirdi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, daha önce lağvedildiğini açıkladığı Seraya Selam'ın Necef, Kerbela, Selahaddin ve Bağdat kentleri dışındaki tüm üslerinin kapatılmasının emrini verdi.

Sadr, yaptığı açıklamada “4 kentte güvenlik güçleriyle koordineli olmadıkça silah taşımak yasaktır” ifadelerini kullandı.

Mukteda es-Sadr'ın bu kararı, “'Sadr Hareketi lideri, ülkeyi milis güçler aracılığıyla yönetecek' dair eleştirileri engellemek için aldığı” şeklinde yorumlandı.

Seraya Selam'a bağlı birlikler, IŞİD'in saldırılarına karşı 2014'te başkent Bağdat yakınlarındaki Samarra bölgesine yerleşerek, oradaki Şii mezarları korumaya çalışmıştı.

Bu arada Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Şii siyasi gruplar arasında, Sadr Grubu kesin olmayan sonuçlara göre 73 sandalye elde ederken, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14 vekil çıkarabilmişti.

Kaynak: kurdistan24.net/

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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