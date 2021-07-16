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TIMETURK / DÜNYA / Mükellefler iktisadi kıymetlerine yeniden değerleme yapabilecek

Mükellefler iktisadi kıymetlerine yeniden değerleme yapabilecek

Gelir İdaresi Başkanlığınca tam mükellefiyete tabi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini yıl sonuna kadar yeniden değerleyebilmelerine imkan tanındı.

54 Dakika Önce
2021-07-16 22:51:46
Mükellefler iktisadi kıymetlerine yeniden değerleme yapabilecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, söz konusu yeniden değerleme işlemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda, 9 Haziran 2021'de yayımlanan 7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9 Haziran 2021 itibarıyla aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, 31 Aralık 2021'e kadar, Yİ-ÜFE değerindeki artış oranını dikkate alarak yeniden değerleyebilecekler.

Taşınmazların yanı sıra tesisat ve makineler, taşıtlar, demirbaşlar, gayrimaddi haklar, şerefiyeler ile özel maliyet bedelleri gibi amortisman tabi iktisadi kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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