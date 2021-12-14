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Muhammed bin Zayed, İsrail'e gidecek

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ülkeye ziyaret davetini kabul ettiği duyuruldu.

2 Saat Önce
2021-12-14 07:59:03
Muhammed bin Zayed, İsrail'e gidecek

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan'ın, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşmesinin sonunda İsrail'e ziyaret davetini kabul ettiği açıklandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre görüşmede, Bennett'in ekibine ziyaretle ilgili çalışmalara başlanması talimatını verdiği kaydedilerek, ziyaretin tarihine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Başbakanlık Ofisinin açıklamasında, ziyarette karşılıklı samimi sohbet eden iki liderin arasındaki şahsi tanışmaya yoğunluk verildiği ve iki ülke arasında barışın güçlendirilmesine ve ekonomik ilişkiler kurulmasına istekli olunduğu kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'ın yayınladığı ortak açıklamada, iki ülkenin de ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla birçok iş birliği alanının desteklenmesi için ortak fon oluşturmaya istekli olunduğuna işaret edildi.

Söz konusu fonun ortak iş konseyinin yanı sıra iklim değişikliği, çölleşme, temiz enerji ve geleceğin tarımı konularında zorluklara karşı çözüm yolları bulmak ve iki ülkedeki önde giden ekonomik ve teknolojik beyinleri bu alanlara yönlendirmek üzere çalışacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Bennett, bin Zayed'in davetlisi olarak pazar günü BAE'ye ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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