Muhalif gazeteciyi kaçırma planları ifşa olan 4 İranlı casus tutuklandı

44 yaşındaki gazeteci ve yazar Masih Alinejad'ı kaçırmayı planlamakla suçlanan dört İranlı casus tutuklandı.

New York savcıları, dört İranlı casusu, rejimi eleştiren gazeteciyi kaçırmayı planladıkları gerekçesiyle suçladı.

Dünya İranlı casusların ifşa olan gizli planı karşısında dehşete düştü. 44 yaşındaki gazeteci ve yazar Masih Alinejad'ı kaçırmayı planlamakla suçlanan dört İranlı casus tutuklandı.

New York savcıları, dört İranlı casusu, rejimi eleştiren gazeteciyi kaçırmayı planladıkları gerekçesiyle suçladı. Voice of America'nın yapımcılarından Alinejad, NBC News'a komplonun hedefinin kendisi olduğunu söyledi. Mahkeme belgelerinde gazetecinin adı adı geçmedi.

ÜÇ KİŞİYİ DAHA KAÇIRACAKLARDI

İddianamede, istihbarat yetkilileri olarak tanıtılan komplocuların İngiltere'de bir kişiyi ve Kanada'da üç kişiyi daha İran'a kaçırmayı planladıkları belirtildi. Bu isimlerin hepsi de İran'ı eleştirmişti.

FBI'ın New York ofisinin başkanı William F. Sweeney Jr., "Bu bir film senaryosu değil. İran hükümeti tarafından desteklenen bir grubun ABD merkezli bir gazeteciyi burada topraklarımızda kaçırmak ve onu zorla İran'a iade etme planı" dedi.

KOMPLONUN DETAYLARI ŞOKA UĞRATTI

Federal iddianame, Alinejad'ı yakalamak için Venezuela'ya kaçırma ve onu zorla İran'a verme girişimlerini içeren bir komployu tüm detaylarıyla anlatıyor.

Belgelere göre İranlı casuslar, yazarı New York'tan nasıl çıkaracaklarını detaylı bir şekilde araştırdı. Adalet Bakanlığı, dört kişiden birinin "New York'tan Venezuela'ya deniz yolculuğu için askeri tarzda sürat tekneleri" sunan bir hizmet sunan bir hizmeti araştırdığını açıkladı.

Alireza Shahvaroghi Farahani, suçlama belgelerinde casus şefi olarak tanımlanıyor. Mahmoud Khazein, Omid Noori ve Kiya Sadeghi ile birlikte çalıştı.

CASUSLAR ARANIYOR

Casusların hepsi İran'da yaşıyor ve hepsi kaçak durumda. NBC'ye e-posta ile açıklama yapan gazeteci Masih Alinejad, "Birkaç yıldır hedeflerinde olduğumu biliyorum ama ilk kez böylesine cüretkar bir komplo ortaya çıktı ve engellendi" dedi.

Salı gecesi açıklamada bulunan Alinejad, "İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı'nın beni kaçırma planını bozduğu için FBI'a minnettarım. Bu komplo, Ruhani tarafından düzenlendi." dedi.

"Ruhullah Zam'ı kaçıran ve idam eden rejim budur. Ayrıca Jamshid Sharmahd ve daha birçok kişiyi kaçırıp hapse attılar." Fransa'da sürgünde yaşayan Zam, 2019 yılında Irak'a seyahat ettikten sonra gözaltına alınmıştı.

Zam, İran'ın 2017-18 protestolarını kışkırtmakla suçlanan hükümet karşıtı popüler bir web sitesi olan Amad News'u yönetiyordu. Zam, 'yeryüzünde yolsuzluk' ile suçlandı ve Aralık 2020'de idam edildi.

California'da yaşayan Sharmahd, Temmuz 2020'de bir iş gezisi için Hindistan'a uçuş rezervasyonu yapmaya çalışırken Dubai'de kayboldu. İran devlet medyası Ağustos 2020'de İran istihbarat ajanlarının 66 yaşındaki İran-Alman çifte vatandaşı olan Sharmahd'ı yakaladığını bildirdi.

Aynı gün İran devlet televizyonu, muhalifin Şiraz'ın güneybatısındaki bir camide 2008'de 14 İranlıyı öldüren ve 215 kişiyi yaralayan bombalı saldırıyı planladığını itiraf ettiği görünen bir programı yayınladı. Sharmahd, gözaltında tutuluyor ve ailesi, avukatının kabul edilmediğini söylüyor.

İddianamede, adı geçen dörtlünün, "rejimi eleştiren İran asıllı bir ABD vatandaşını kaçırmayı ve kurbanı, akıbetinin en iyi ihtimalle belirsiz olacağı İran'a zorla götürmeyi planladığı" ifade edildi.

Alinejad, sosyal medyada paylaştığı Farsça görüntülerde, "Polis iki haftadır evimi dolaşıyor. Onlara neden burada olduklarını sorduğumda, bunun beni korumak için olduğunu söylediler.

"FBI'ın bana söylediği de bu. Bana daha sonra söyleyeceklerini söylediler ama polisin sık sık burada olması gerekiyor. Sabah 5'ten gece yarısına kadar buradalar. Polis tarafından korunmaya alışık değilim. Onları her gördüğümde beni tutuklamak için geldiklerini sanıyorum."

"Evet, ben de endişeliyim. Onları sık sık görüyorum, bahçemdeki çiçeklerime bakmak için dışarı çıktığımda bile. Ama kendimi güvende hissediyorum. Garip bir duygu."

2020'de Alinejad, Washington Post'a İran rejiminin kendisini kaçırma girişimlerini öğrendiğini yazmıştı. "Rejim yıllardır beni susturmak için pek çok yıldırma yöntemi denedi." ifadelerini kullanmıştı.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.