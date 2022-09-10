Müftülük savaşları! Yunanistan’da Lozan krizi

İskeçe’deki müftülük seçimi sonrası Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklamayla Müftü Trampa’yı ve Batı Trakya Türk Azınlığını tebrik etti. Ayrıca Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Müftü Trampa’yla konuşup twitter hesabından da kutlama mesajı yazdı. Tüm bunlar, Yunanistan’da kriz sebebi oldu. Atina yönetiminden yapılan açıklamada “Türk tarafı bir kez daha gerçekleri çarpıtmaya ve Trakya’daki (Batı) Müslüman Azınlık hakkında yanlış haberler sergilemeye çalışıyor” denildi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı dün İskeçe'deki 83 camide yaptığı seçimle yeni müftüsünü belirlerken, seçim sonrası Yunanistan ve Türkiye tarafından yapılan açıklamalar yeni bir diplomatik kriz konusu oldu.

Mustafa Trampa'nın yeni Seçilmiş İskeçe Müftüsü ilan edilmesinin ardından Türk Dışişleri Bakanlığı bir tebrik mesajı yayımladı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Trampa kutlanarak “Yoğun katılım sağlandığını gördüğümüz seçimleri kazanan yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'yı tebrik ediyor, Batı Trakya Türk Azınlığının (BTTA) hak ve özgürlüklerinin korunması ve ileri götürülmesine yönelik yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar diliyoruz” denildi.

Azınlığın hak ve özgürlüklerinin takipçisi olacağız!

Açıklamada, “Seçimin, azınlığın iradesini yansıtacak şekilde düzenlenmesi için tüm baskılara rağmen yoğun gayret gösteren BTTA Danışma Kurulu'nun çabalarını da takdirle karşılıyoruz. Bu vesileyle, Yunanistan'ın BTTA'nın Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere uluslararası anlaşmalarla ve uluslararası insan hakları normlarıyla güvence altına alınan dini hak ve özgürlüklerine ve bu çerçevede BTTA'nın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, BTTA'nın hak ve özgürlüklerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Trampa'yı telefonla arayarak kutladı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da “Batı Trakya'daki soydaşlarımız tarafından bugün yüksek katılımla seçilen yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'yı tebrik ediyorum. Yunanistan'ın, Türk azınlığın iradesine saygı göstermesini bekliyoruz. Tüm soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin her zaman takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi suçladılar

Türkiye'nin Batı Trakya'daki müftü seçimine yönelik yakından ilgisi Atina yönetiminde yeni kriz unsuru oldu. Atina yönetimi Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, Türkiye Dışişleri Bakalığının Batı Trakya'daki Türk Azınlığın Müftü seçimi ile ilgili açıklamasına yazılı bir cevap verdi. Yunan Dışişleri Bakanlığı, “Yunanistan, Trakya'daki (Batı) Müslüman Azınlığa karşı yükümlülüklerine bütünlükle riayet etmektedir” açıklamasını yaptı.

“Türk tarafı bir kez daha gerçekleri çarpıtmaya ve Trakya'daki (Batı) Müslüman Azınlık hakkında yanlış haberler sergilemeye çalışıyor” denilen açıklamada “Türkiye'nin sistematik olarak ihlal ettiği Lozan Antlaşması'nın hangi hükmünde Trakya'daki (Batı) Müslüman Azınlığın müftülerinin seçildiği sorulmaya değer. Türk tarafından bizi ilgili maddeye yönlendirmesini bekliyoruz. Türkiye'nin kendi topraklarında uygulamadığı dini liderlerin seçimi için üçüncü bir ülkede usuller oluşturmaya çalışması en azından bir tezatlıktır” denildi.

Yunan parlamentosunda geçtiğimiz haftalarda kabul edilen müftülük yasasının müftülüklerin modernizasyonu için kapsamlı bir çerçeve oluşturduğu dile getirilen açıklamada şu satırlara yer verildi:

“Bir Avrupa demokrasisi ve hukuk devleti olan Yunanistan, Trakya'daki (Batı) Müslüman Azınlığa karşı Lozan Antlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerine tam olarak riayet etmektedir. Azınlığın refahını destekleyen yerleşik bir azınlık politikası izlemeye devam edecektir. Aksine Türkiye, Konstantinupolis (İstanbul), İmvros (Gökçeada) ve Tenedos'ta (Bozcaada) nesli tükenmek üzere olan Rum Azınlığının haklarını ihlal etmeye devam ediyor.” .