Mucize bebek! Kendisinden iki kat büyük tümörle doğdu, hayata tutundu

Avustralya’da kendisinden iki kat büyük tümörle doğan prematüre bebek hayata tutundu.

“Mucize bebek” Saylor Thomson, ağustos ayında Mater Anneler Hastanesi'nde dünyaya geldi. Yaklaşık bir kilogram ağırlığındaki bebeğin kuyruk sokumunda iki kilogram ağırlığından bir tümör oluşmuştu.

20 haftalık taramalarda bebeğin yaşam şansının yüzde 25 ila 40 olduğu belirtilmişti.

Doğumundan sadece birkaç dakika sonra 25 kişilik bir ekip, sakrokoksigeal teratom diye bilinen tümörü almak için 6 saatlik bir operasyona başladı.

Doktorlar, yaşam şansının yüzde 25 olduğu Saylor'ın "muhteşem bir iyileşme" gösterdiğini ve giderek güçlendiğini duyurdu.

Ekipte yer alan Profesör Saliesh Kumar, hastanede daha önce bir bebekten bu denli büyük bir tümörü almadıklarını söyledi:

Tümörün neden büyüdüğünü bilmiyoruz. Embriyonik germ hücrelerinden kaynaklanıyor ve kız bebeklerde görülme olasılığı 4 kat fazla. Saylor'ın tümörü son derece büyük ve çok karmaşıktı. Tümör pelvisine ve karnına yayılmıştı"

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